Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı nefes kesti: Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 73'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Soluksuz izlenen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı.
KAYI ALPLERİ TEKFUR NIKOLA'NIN TUZAĞIYLA MADENDE MAHSUR KALDI
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan Osman Bey, ilk olarak İnegöl'ün verimli demir madenlerini ele geçirmeyi planladı.
İnegöl Kalesi'nin fethi için ihtiyacı olan demir kaynağına ulaşmak için stratejisini kuran Osman Bey, Demirci Davud'un yaptığı incelemenin ardından alplerini madeni ele geçirmekle görevlendirdi.
Cerkutay ve Gencebey gizlice madene girerken, Osman Bey ve alpleri madenin girişine saldırdı. Muhafızlar kısa sürede etkisiz hale getirildi ve madenin girişine Kayı sancakları asıldı. Alplerin bir kısmı madenin içinde güvenliği sağlamak için tünele girdi.