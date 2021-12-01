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    • Televizyon
    • 02.12.2021 00:26
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    • 02.12.2021 00:35
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    Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı nefes kesti: Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 73’üncü bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Soluksuz izlenen son bölüme Kayı Alpleri’nin Tekfur Nikola’nın tuzağıyla madende mahsur kaldığı sahne damga vurdu. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda “Osman Bey’in buyruğudur; İnegöl’e gideriz”” sözleri dikkat çekti. İşte ardından Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı...

    Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!

    Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 73'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Soluksuz izlenen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı.

    KAYI ALPLERİ TEKFUR NIKOLA'NIN TUZAĞIYLA MADENDE MAHSUR KALDI
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan Osman Bey, ilk olarak İnegöl'ün verimli demir madenlerini ele geçirmeyi planladı.

    İnegöl Kalesi'nin fethi için ihtiyacı olan demir kaynağına ulaşmak için stratejisini kuran Osman Bey, Demirci Davud'un yaptığı incelemenin ardından alplerini madeni ele geçirmekle görevlendirdi.

    Cerkutay ve Gencebey gizlice madene girerken, Osman Bey ve alpleri madenin girişine saldırdı. Muhafızlar kısa sürede etkisiz hale getirildi ve madenin girişine Kayı sancakları asıldı. Alplerin bir kısmı madenin içinde güvenliği sağlamak için tünele girdi.

        Tekfur Nikola'nın Osman Bey'in planını öğrendikten sonra kurduğu tuzağın sonuçlarını görmek isteyen Tekfur Rogatus ise Julia ile birlikte bu manzarayı uzaktan izliyordu.

        Osman Bey yanındaki alplerle birlikte madene girmeye hazırlanırken, korkunç bir patlama ortalığı sarstı. Osman Bey'in hamlesini öğrenerek madene gizlice Rum ateşi yerleştiren Tekfur Nikola, Kayı alplerinin madende mahsur kalmasına neden oldu.

        Patlamayla hayli sarsılan Osman Bey, madenin kapısının tamamen kapandığı gördü.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı nefes kesti: Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!
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