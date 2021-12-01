Kuruluş Osman 74. bölüm fragmanı nefes kesti: Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!

Cerkutay ve Gencebey gizlice madene girerken, Osman Bey ve alpleri madenin girişine saldırdı. Muhafızlar kısa sürede etkisiz hale getirildi ve madenin girişine Kayı sancakları asıldı. Alplerin bir kısmı madenin içinde güvenliği sağlamak için tünele girdi.