Destan son bölüm izle - Destan dizisi ikinci bölüm izle linki ATV - Dengeleri değiştirecek bir taht mücadelesi başlıyor!

TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK BİR TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.