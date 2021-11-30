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    • 01.12.2021 09:17
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    • 01.12.2021 19:19
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    Destan son bölüm izle - Destan dizisi ikinci bölüm izle linki ATV - Dengeleri değiştirecek bir taht mücadelesi başlıyor!

    ATV'nin yeni dizisi 'Destan' yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 'Destan' yayınlandığı ilk andan itibaren reytingleri de altüst etmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Destan son bölüm izle - Destan dizisi ikinci bölüm izle linki ATV

    İlk bölümüyle reytingleri altüst eden Destan, bugün ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralayacak. Tarihi konulu dizi oldukça iddialı geldi ve internet üzerinden canlı yayın ile takip etmek isteyenler Destan dizisinin ikinci bölüm izleme linkini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Destan dizisinin 2. bölümünde yaşanacaklar…

    İKİNCİ BÖLÜMÜ İÇİN HEYECAN DORUKTA!

    Dizinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde de heyecan dorukta! Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

    DESTAN 2. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKKIZ'I REHİN ALDILAR

    Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.

        TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK BİR TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR

        Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

        Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

        OYUNCU KADROSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Destan son bölüm izle - Destan dizisi ikinci bölüm izle linki ATV - Dengeleri değiştirecek bir taht mücadelesi başlıyor!
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