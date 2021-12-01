Destan 2. son bölüm reytinglerde zirveye kuruldu! Akkız ve Batuga buluştu milyonlar ekran başına kilitlendi! İşte Destan 3. bölüm fragmanı...

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...
AKKIZ VE BATUGA BULUŞTU 'DESTAN' REYTİNGLERDE ZİRVEYE KURULDU
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ikinci bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı.
#AkkızDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye gündeminde üçüncü, dünya gündeminde beşinci sırada yer alırken, dizi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Venezuela, Fas, Sırbistan, Arnavutluk , Şili, Meksika, Paraguay, Mısır ve Ürdün'de sosyal medya gündemine girdi. 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
'Destan', ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,51 reyting ve %18,97 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,59 reyting ve %16,32 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
'Destan'ın ikinci bölümünde, Akkız'ın attığı okların Alpagu Han'ı ağır yaralaması sonucu Gök Hanlığı'nda ortalık karıştı. Temur ve Kaya teginler taht için çekişmeye başlarken, han olmayı çok isteyen Balamir de ordusunu toplayarak ağabeyini görme bahanesiyle Gök Saray'ın kapısına dayandı. Balamir'in kızı Kırçiçek, Alpagu Han'ı zehirlemeye çalıştı ancak durumu fark eden Batuga babasını kurtardı ve onunla çocukluğundan beri ilk kez konuştu.