Destan 2. son bölüm reytinglerde zirveye kuruldu! Akkız ve Batuga buluştu milyonlar ekran başına kilitlendi! İşte Destan 3. bölüm fragmanı...

Saltuk, Alpagu Han'a yaralayan kişi olarak Çolpan Hatun'un kendisine verdiği bir kızı saraya getirdi. Ulu Ece, Alpagu Han'ı hayatta tutmak için her şeyi yaparken, Akkız esir olarak saraya vardığı sırada Batuga ile karşılaştı. Bu sırada Akkız'ı tanıyan ve asıl saldırganın o olduğunu fark eden Kıraç, Akkız'ı zindana götürdü.