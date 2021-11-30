Akkız için hesap vakti! Destan 3. bölüm fragmanı nefes kesti: "Biz niye esir düştük..."

atv ekranında büyük ilgi gören ilk bölümüyle sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan 'Destan', ikinci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölümün ardından Destan'ın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Neler döner? Biz niye esir düştük?" sözleri damga vurdu.
2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.
Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır.
Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.