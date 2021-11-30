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    • 30.11.2021 23:40
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    • 01.12.2021 00:02
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    Akkız için hesap vakti! Destan 3. bölüm fragmanı nefes kesti: "Biz niye esir düştük..."

    Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Destan, ilk bölümüyle zirveye yerleşmişti. İkinci bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. #AkkızDestanı etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran Destan’ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Akkız’ın “Neler döner? Biz niye esir düştük?” sözleri damga vurdu. İşte Destan 3. bölüm fragmanı...

    Destan 3. bölüm fragmanı nefes kesti!

    atv ekranında büyük ilgi gören ilk bölümüyle sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan 'Destan', ikinci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölümün ardından Destan'ın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Neler döner? Biz niye esir düştük?" sözleri damga vurdu.

    2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

    Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır.

    Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

        Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

        DESTAN OYUNCULARI
        Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
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