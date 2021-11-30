Akkız için hesap vakti! Destan 3. bölüm fragmanı nefes kesti: "Biz niye esir düştük..."

atv ekranında büyük ilgi gören ilk bölümüyle sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan 'Destan', ikinci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölümün ardından Destan'ın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Neler döner? Biz niye esir düştük?" sözleri damga vurdu.