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    • 30.11.2021 14:56
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    • 30.11.2021 14:56
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    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 30 Kasım Salı Gelinim Mutfakta günün puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altının sahibi…

    Gündüz kuşağını yarışmalarını yakından takip eden izleyiciler Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her hafta farklı bir ünlünün sunduğu fenomen yarışma Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Turgay Başyayla oldu. Peki yeni haftanın ikinci gününde neler yaşandı? 30 Kasım Gelinim Mutfakta günün puan durumu nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta’da günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı hangisi oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir?

    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 30 Kasım Salı Gelinim Mutfakta günün puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altının sahibi hangi yarışmacı oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışmasında bugün duygusal anlar yaşandı ve Yeşim Öksüz'ün hayatındaki bir anı gözyaşlarına boğdu. Bu gelişme üzerine Gelinim Mutfakta Yeşim hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kaptı?

    GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım bugün programa yeni yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların dikkatini çekti.

    8 Aralık 1991 doğumlu olan gelin 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur.

    2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.

    30 SALI KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Henüz puanlar belli olmadı

    Yeşim:

    Miyase:

    Aslıhan:

    Dilek:

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCU TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

        1976 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Turgay Başyayla, aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. Hem şarkıcılık hem sunuculuk yapan Turgay 2000 yılında çıkardığı Nazlıcan isimli albümüyle tanınmıştır. Çıkardığı albümlerin ardından oyunculuk kariyerine de adım atan Turgay Başyayla, "Şizofren Aşk" isimli televizyon filminde başrol oynadı.

        2005 yılının mart ayında da Mesut Uçakan yönetmenliğinde TRT'nin önemli projelerinden biri olan "Otel İstanbul'da" başrol oynadı. Aynı yıl temmuz ayında "Anne Yada Leyla" isimli Sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi "Belek Gazi" filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

        2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

        Burcu Başyayla ile uzun yıllardır beraber olan Turgay Başyayla'nın Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 30 Kasım Salı Gelinim Mutfakta günün puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altının sahibi…
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