Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 30 Kasım Salı Gelinim Mutfakta günün puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altının sahibi hangi yarışmacı oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışmasında bugün duygusal anlar yaşandı ve Yeşim Öksüz'ün hayatındaki bir anı gözyaşlarına boğdu. Bu gelişme üzerine Gelinim Mutfakta Yeşim hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kaptı?
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım bugün programa yeni yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların dikkatini çekti.
8 Aralık 1991 doğumlu olan gelin 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur.
2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.
30 SALI KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Henüz puanlar belli olmadı
Yeşim:
Miyase:
Aslıhan:
Dilek: