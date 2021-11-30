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    • Televizyon
    • 30.11.2021 11:21
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    • 30.11.2021 11:22
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    Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı: Gayrı fetih görevi senindir! Hasmını tarumar edecek!

    Alparslan Büyük Selçuklu'da fetih vakti gelip çatıyor. Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı dün yayınlandı. Son bölümde Yannis’i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan’ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul’a hesap vereceğini düşünmüştü. Hasan’la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokmuştu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Hasan'ın esir düşmesiyle zor durumların yaşandığı Alparslan Büyük Selçuklu'da fetih görevi için önemli bir isim seçilecek. Seyircilerin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan'ın Vaspurakan'da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetinde olacak. Ayrıca Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında bir karar vermek zorunda kalacak.

    HASAN ESİR DÜŞÜYOR

    Yannis'i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan'ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul'a nasıl verecektir? Hasan'la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar.

    Alparslan'ın Vaspurakan'da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir. Bizans'ın kendi içindeki gerilimi, Vaspurakan katliamının belirsizliği ve Yannis'in arma meselesi yüzünden daha da yükselir. Babasının esir düştüğünü gören Akça, onun için bir şeyler yapmak zorundadır. Sultan Tuğrul'un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan'ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi?

    Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar.

    Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır?

        Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir.

        Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?
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