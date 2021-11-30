Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı: Gayrı fetih görevi senindir! Hasmını tarumar edecek!

Hasan'ın esir düşmesiyle zor durumların yaşandığı Alparslan Büyük Selçuklu'da fetih görevi için önemli bir isim seçilecek. Seyircilerin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan'ın Vaspurakan'da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetinde olacak. Ayrıca Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında bir karar vermek zorunda kalacak.

HASAN ESİR DÜŞÜYOR

Yannis'i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan'ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul'a nasıl verecektir? Hasan'la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar.