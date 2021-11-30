Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı! Destan’a damga vuran sahne: Babası Alpagu Han’ın hayatını kurtardı

Akkız'ın okları ile ağır yaralanan ve sarayda tedavi altına alınan Alpagu Han'ın durumunun ağır olması, Gök Hanlığı'nda taht kavgasını başlattı. Balamir ağabeyini ziyaret etme bahanesi ile ordusunu toplayıp sarayın kapısına dayanırken, Kaya ve Temur arasındaki rekabet de doruğa çıktı.
Batuga ile evlenmek üzere saraya gelen Balamir'in kızı Kırçiçek, babası ile birlikte Alpagu Han'ı ziyaret ettikten sonra akmasını düşürdüğü bahanesiyle odaya geri döndü. Alpagu Han'ın yarasına bir toz döken Kırçiçek kimseye fark ettirmeden babasının tahta çıkmasını sağlayarak hamlesini yaptı.
Kırçiçek'in tek hatası, Alpagu Han'ı öldürmek için yaptığını Batuga'ya itiraf etmek oldu. Batuga'nın kendisini anlamadığını düşünerek planını anlatan Kırçiçek, farkında olmadan büyük bir hata yapmıştı.