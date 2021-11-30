Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı! Destan’a damga vuran sahne: Babası Alpagu Han’ın hayatını kurtardı

O günden bu yana ilk kez konuşur o çocuk. Annemin öldüğü gün sustum babamın öldüğü gün konuşurum. Canımı, senden öc alacak aklım yok diye bağışladın ama... Seni bu akılsız çolak korur, haberin var mı? Bana bu kılıcı veren kız vurdu seni, yetim bıraktığın kız.