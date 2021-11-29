Züleyha’ya şok üstüne şok! Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Fikret sana aşık!

FİKRET İLE HAKAN BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 114'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan, Züleyha'nın kalbine girmek için çabalarken, Fikret ile Hakan arasında ise kılıçlar çekildi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 114'üncü bölümü #AşkEngelTanımaz etiketiyle gündem oldu.