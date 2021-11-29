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    • 30.11.2021 01:48
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    • 30.11.2021 01:50
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    Züleyha’ya şok üstüne şok! Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Fikret sana aşık!

    Züleyha’ya şok üstüne şok! Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 114’üncü bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken ‘Aşk Engel Tanımaz’ etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Hakan’ın “Fikret sana aşık!” sözleri Züleyha’ya şaşkına çevirdi. Çukurova’nın Hanım Ağa’sı bir başka şoku ise Fikret’in “Bu herif senin kamyonlarınla uyuşturucu kaçırıyor” sözleri üzerine yaşadı. İşte başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova’nın 115. bölüm 2. fragmanı...

    Züleyha’ya şok üstüne şok!

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 115. bölüm 2. fragmanı...

    FİKRET İLE HAKAN BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 114'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan, Züleyha'nın kalbine girmek için çabalarken, Fikret ile Hakan arasında ise kılıçlar çekildi.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 114'üncü bölümü #AşkEngelTanımaz etiketiyle gündem oldu.

    ZAFER HAKAN'IN OLDU!
    Züleyha, Hakan'a aşk defterini kapattığını söylese de Hakan sabretmeye karar verdi. Konuyu Lütfiye'ye açan Züleyha, Lütfiye'nin de onayını alırken, konak Adnan'ın ortadan kaybolmasıyla çalkalandı. Züleyha, Hakan ve Fikret yana yakıla Adnan'ı ararken, sonunda Hakan, Adnan'la birlikte çıkıp gelince Züleyha'nın güvenini kazandı.

        HAKAN VE FİKRET ARASINDAKİ REKABET DERİNLEŞTİ
        Hakan kahramanlığıyla Züleyha'nın gözüne girse de Fikret'in düşmanlığını kazandı. Fikret, Hakan'ın sırf Züleyha'yı etkilemek için Adnan'ı kaçırıp geri getirdiğini söylerken, Hakan da Fikret'in Züleyha'yı kıskandığını dile getirince kavga çıktı. Böylelikle Fikret ve Hakan arasındaki rekabet derinleşti.

        BETÜL VE FİKRET EVLİLİK YOLUNDA!
        Betül'ün Fikret'e tuzak kurduğu anlaşıldı. Hakan Gümüşoğlu'nu bahane ederek Fikret'i otele götüren Betül'ün çektirdiği görüntüler Çukurova'da yankılanınca Betül amacına ulaşmış oldu. Lütfiye, dedikodulara son vermek için Betül'e evlenme teklif etmesi gerektiğini söyleyince Fikret zor duruma düştü.

        VAHAP, HAKAN'I VURACAK MI?
        Bedir, konağı arayıp Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü söyleyince Lütfiye yıkıldı. Bedir, Abdülkadir'in arkasındaki ismi söyleyecekken, Vahap, Bedir'i öldürdü. Züleyha konaktan arandığını öğrenince Hakan'la beraber bulundukları restorandan ayrılırken, Vahap elindeki silahı Hakan'a doğrulttu.
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        Önce FETÖ’ye sonra LGBT’ye selam çaktı
        Haberler Televizyon Züleyha’ya şok üstüne şok! Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Fikret sana aşık!
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