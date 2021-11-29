Züleyha’ya şok üstüne şok! Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Fikret sana aşık!

Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 115. bölüm 2. fragmanı...
FİKRET İLE HAKAN BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 114'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan, Züleyha'nın kalbine girmek için çabalarken, Fikret ile Hakan arasında ise kılıçlar çekildi.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 114'üncü bölümü #AşkEngelTanımaz etiketiyle gündem oldu.
ZAFER HAKAN'IN OLDU!
Züleyha, Hakan'a aşk defterini kapattığını söylese de Hakan sabretmeye karar verdi. Konuyu Lütfiye'ye açan Züleyha, Lütfiye'nin de onayını alırken, konak Adnan'ın ortadan kaybolmasıyla çalkalandı. Züleyha, Hakan ve Fikret yana yakıla Adnan'ı ararken, sonunda Hakan, Adnan'la birlikte çıkıp gelince Züleyha'nın güvenini kazandı.