Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gayrı İnegöl'ün fethi bu madenden geçer!

'KURULUŞ OSMAN' TÜM KATEGORİLERDE ZİRVEDE

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkVarOldukça etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,38 izlenme oranı ve 25,34 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve 21,77 izlenme payı 20+ABC1'de %10,29 izlenme oranı ve %23,85 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.