Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gayrı İnegöl'ün fethi bu madenden geçer!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "Gayrı İnegöl'ün fethi bu madenden geçer!" sözleri damga vurdu.
'KURULUŞ OSMAN' TÜM KATEGORİLERDE ZİRVEDE
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkVarOldukça etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,38 izlenme oranı ve 25,34 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve 21,77 izlenme payı 20+ABC1'de %10,29 izlenme oranı ve %23,85 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Bilecik Kalesi'ne yaptığı sızma harekatı ile tutsak Türk çocuklarını kaçırmak istedi ancak Tekfur Rogatus çocukları başka bir yere nakletmişti. Köşeye sıkışan Turgut Bey'i de kurtararak kaleden çıkan Osman Bey, tutsakların bir manastıra yerleştirildiğini öğrendi. Ancak Osman Bey'in hamlesini gören tekfurlar, tutsakları başka bir manastıra kaçırarak Osman Bey ve alplerini tuzağa çekti.