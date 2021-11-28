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    • Televizyon
    • 28.11.2021 15:19
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    • 28.11.2021 15:23
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    Ah Nerede ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi nerede, hangi yıl çekildi? Ah Nerede konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Televizyonalrın yayın akışını takip eden izleyiciler Ah Nerede ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi nerede, hangi yıl çekildi? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Bugün Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Tarık Akan, Gülşen Bibikoğlu gibi usta oyncuların yer aldığı, her yayınlandığında ilgiyle izlenen film hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Ah Nerede filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ah Nerede ne zaman çekildi?

    Ah Nerede ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi nerede, hangi yıl çekildi? Ah Nerede konusu nedir, oyuncuları kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan ve televizyonda her yayınlandığında büyük bir ilgiyle izlenen Ah Nerede filmi bugün gündüz kuşağında ekrana gelince izleyiciler hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    AH NEREDE KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ah Nerede, 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmidir. Filmin çekimleri Levent başta olmak üzere İstanbul'un pek çok semtinde gerçekleştirilmiştir.

    AH NEREDE KONUSU NEDİR?

    Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.

        AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Tarık Akan, Ferit rolünde
        Gülşen Bubikoğlu, Zehra rolünde
        Nilgün Atılgan, Aysel rolünde
        Aydan Adan, Selin rolünde
        Adile Naşit, Huriye rolünde
        Serpil Nur, Selin karakterinin ablası rolünde
        Hulusi Kentmen, Ferit karakterinin babası rolünde


        Şükriye Atav, Ferit karakterinin annesi rolünde
        Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya rolünde
        Halit Akçatepe, Ferit karakterinin kardeşi Murat rolünde
        Cengiz Nezir, Ömer rolünde
        İlhan Hemşeri, Komiser rolünde
        Ekrem Dümer, Nikâh memuru rolünde
        Nubar Terziyan, Ferit karakterinin kayınpederi rolünde
        Leman Akçatepe, Zehra karakterinin annesi rolünde
        Feridun Şavlı, Konuk oyuncu
        İhsan Baysal, Konuk oyuncu
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        Haberler Televizyon Ah Nerede ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi nerede, hangi yıl çekildi? Ah Nerede konusu nedir, oyuncuları kimler?
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