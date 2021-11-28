Arcade 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Arcade konusu, oyuncuları...

Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri Arcade 2. sezon ne zaman? Oluyor. Netflix'te ilk sezonuyla yayınlanan ve oldukça sevilen dizinin yeni sezonu için de heyecan dolu bekleyiş başladı. Netflix ve Riot Games'in League of Legends tabanlı animasyon dizisi özellikle bu kategoriden dizileri sevenlerin ilgiyle izleyeceği seçenekler arasında yer alıyor. Peki dizi oyuncuları kimler? Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Netflix'ten Arcade yeni sezonu sezonuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar!
ARCADE 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix ve Riot Games, League of Legends tabanlı animasyon dizisi Arcane'in ikinci sezonunun resmi olarak yolda olduğunu onayladı. İki şirket duyuruyu bir hayran etkinliğinin sonunda yaptı. Böylece hem oyunun hem de dizinin hayranları bekledikleri haberi sonunda duydu.
ABD merkezli eğlence dergisi Variety'nin haberine göre, Arcane yazarları Christian Linke ve Alex Yee açıklama yaptı. İkili, "Arcane'in ilk sezonuna aldığımız olumlu tepkiden fazlasıyla mutluyuz. Riot Games ve Fortiche ile ikinci sezonu çıkarmak için çok çalışıyoruz." dedi
Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung'un Vi, Jinx ve Caitlyn Kiramman'ı seslendirecekleri ise doğrulandı. Ayrıca Arcane'nin ikinci sezonunun yapımcılığını Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung ve Thomas Vu ile birlikte Linke üstlenecek.
LOL ARCANE KONUSU NEDİR?
League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.