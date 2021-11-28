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    • Televizyon
    • 29.11.2021 07:36
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    • 29.11.2021 07:36
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    Arcade 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Arcade konusu, oyuncuları...

    Arcade 2. sezon ne zaman? Netflix Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Arcade dizi oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. League of Legends karakterlerinin yer aldığı Arcade 2. yeni sezon için heyecan dolu bekleyiş başladı. dizinin fenomenleri hemen tarih araştırmasına başladı. İlk sezonu heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Peki Netflix'ten yeni sezon duyurusu geldi mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Arcade 2. sezon ne zaman çıkacak?

    Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri Arcade 2. sezon ne zaman? Oluyor. Netflix'te ilk sezonuyla yayınlanan ve oldukça sevilen dizinin yeni sezonu için de heyecan dolu bekleyiş başladı. Netflix ve Riot Games'in League of Legends tabanlı animasyon dizisi özellikle bu kategoriden dizileri sevenlerin ilgiyle izleyeceği seçenekler arasında yer alıyor. Peki dizi oyuncuları kimler? Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Netflix'ten Arcade yeni sezonu sezonuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar!

    ARCADE 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix ve Riot Games, League of Legends tabanlı animasyon dizisi Arcane'in ikinci sezonunun resmi olarak yolda olduğunu onayladı. İki şirket duyuruyu bir hayran etkinliğinin sonunda yaptı. Böylece hem oyunun hem de dizinin hayranları bekledikleri haberi sonunda duydu.

    ABD merkezli eğlence dergisi Variety'nin haberine göre, Arcane yazarları Christian Linke ve Alex Yee açıklama yaptı. İkili, "Arcane'in ilk sezonuna aldığımız olumlu tepkiden fazlasıyla mutluyuz. Riot Games ve Fortiche ile ikinci sezonu çıkarmak için çok çalışıyoruz." dedi

    Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung'un Vi, Jinx ve Caitlyn Kiramman'ı seslendirecekleri ise doğrulandı. Ayrıca Arcane'nin ikinci sezonunun yapımcılığını Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung ve Thomas Vu ile birlikte Linke üstlenecek.

    LOL ARCANE KONUSU NEDİR?

    League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.

        Netflix platformu üzerinde 6-20 Kasım 2021 tarihleri arasında ilk sezona ait 9 bölüm Arcane için her hafta 3'er bölüm yayınlandı ve toplam 9 bölüm olarak izlenebiliyor.

        1. Bölüm: Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin

        2. Bölüm: Bazı Gizemler Gizli Kalmalı

        3. Bölüm: Değişim için Şiddet Uygulamak

        4. Gelişme Günü Kutlu Olsun!

        5. Herkes Düşmanım Olmak İstiyor

        6. Bu Duvarlar Yıkıldığında

        7. Kahraman Çocuk

        8. Yağ ve Su

        9. Yarattığın Canavar
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        Haberler Televizyon Arcade 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Arcade konusu, oyuncuları...
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