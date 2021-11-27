Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.11.2021 00:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2021 00:34
    ABONE OL

    Şengül acı gerçekle yüzleşti! Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sen nasıl bir şeytansın!”

    Şengül acı gerçekle yüzleşti! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, 30. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Soluksuz izlenen bölümün ardından Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı da yayınlandı. Şengül’ün “Akif sen nasıl bir adamsın! Sen nasıl bir şeytansın!” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı...

    Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı nefes kesti!

    Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisi 30. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Söz konusu fragmana Şengül'ün "Akif sen nasıl bir adamsın! Sen nasıl bir şeytansın!" sözleri damga vururken Ömer'in ölümünde parmağı olan Akif'in akıbeti merak konusu oldu.

    Peki 'BenimAbimÖldü' etiketiyle sosyal medyada gündem olan 30. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır.

        Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder.

        Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

        Sıcacık hikâyesi ile reyting rekorları kıran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yemeksepeti’nin başı belada!
        Haberler Televizyon Şengül acı gerçekle yüzleşti! Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sen nasıl bir şeytansın!”
            SON DAKİKA