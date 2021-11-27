Şengül acı gerçekle yüzleşti! Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sen nasıl bir şeytansın!”

Söz konusu fragmana Şengül'ün "Akif sen nasıl bir adamsın! Sen nasıl bir şeytansın!" sözleri damga vururken Ömer'in ölümünde parmağı olan Akif'in akıbeti merak konusu oldu.

Peki 'BenimAbimÖldü' etiketiyle sosyal medyada gündem olan 30. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...