Şengül acı gerçekle yüzleşti! Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sen nasıl bir şeytansın!”

Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisi 30. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Söz konusu fragmana Şengül'ün "Akif sen nasıl bir adamsın! Sen nasıl bir şeytansın!" sözleri damga vururken Ömer'in ölümünde parmağı olan Akif'in akıbeti merak konusu oldu.
Peki 'BenimAbimÖldü' etiketiyle sosyal medyada gündem olan 30. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır.