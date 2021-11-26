Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Altın bilezikleri kapan yarışmacı…

Haftanın son gününde yine heyecan dolu bir final yaşandı ve Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sunucu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elendi. Ezgi Sertel'in sunuculuğunu üstlendiği 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? İşte tüm bilgiler…