Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Altın bilezikleri kapan yarışmacı…

Haftanın son gününde yine heyecan dolu bir final yaşandı ve Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sunucu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elendi. Ezgi Sertel'in sunuculuğunu üstlendiği 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? İşte tüm bilgiler…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Eleme potasına Yaren ve Aslıhan girdi, yarışmaya veda eden isim ise Yaren oldu.
İşte haftanın puan durumu;
25 KASIM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Haftanın birincisi Miyase oldu ve 5 altın bileziği kaptı.
Yeşim:82
Yaren:55
Aslıhan:58
Miyase:87