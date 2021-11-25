Survivor 2022 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor 2022 hangi tarihte yayınlanacak? Acun Ilıcalı’dan Survivor açıklaması…

Survivor 2022 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor 2022 hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması geldi ve hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama heyecanı daha da arttırdı. Peki Survivor 2022 için tarih verildi mi, yarışmacılar kimler?
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de verdiği konferans çıkışında heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu." diyen Acun Ilıcalı, yarışmacıların yakında açıklanacağını belirtti.
SURVİVOR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 sezonu heyecanla beklenirken kadrosunda hangi yarışmacılar merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta AcunMedya Akademi öğrencileriyle buluştu. Konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?' Sorusuna yanıt verdi. Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız." dedi.