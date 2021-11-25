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    • Televizyon
    • 25.11.2021 13:56
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    • 25.11.2021 13:56
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    Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bergen filmi nerede çekilecek?

    Film severler tarafından Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği film için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sesiyle bir döneme damgasını vuran usta sanatçı Bergen ölüm hikayesiyle herkesi derinden üzmüştü ve şimdi hayatı filme konu oluyor. Peki Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bergen filmi nerede çekilecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

    Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bergen filmi nerede çekilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı film için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken hayat hikayesini bilmeyenler ise araştırmalarını hızlandırdı. Bergen'in hafızalara kazınan hayat hikayesi çekilecek film ile izleyicilerle buluşacak ve herkesi derinden yaralayacak olaylar sergilenecek. İşte ayrıntılar…

    BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Müjdeli haberi Twitter hesabından veren Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı.

    Filmin 2022 Yılı, Şubat ayında vizyona gireceği tahmin ediliyor.

    BERGEN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

    "Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor.

    Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

    BERGEN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

    Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.
    Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

        1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

        Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

        Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.
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