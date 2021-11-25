Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bergen filmi nerede çekilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı film için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken hayat hikayesini bilmeyenler ise araştırmalarını hızlandırdı. Bergen'in hafızalara kazınan hayat hikayesi çekilecek film ile izleyicilerle buluşacak ve herkesi derinden yaralayacak olaylar sergilenecek. İşte ayrıntılar…
BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Müjdeli haberi Twitter hesabından veren Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı.
Filmin 2022 Yılı, Şubat ayında vizyona gireceği tahmin ediliyor.
BERGEN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor.
Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
BERGEN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?
Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.
Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.