Fetih vakti! Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı nefes kesti: “Alacağımız ilk kale İnegöl’dür”

OSMAN BEY TUTSAK TÜRK ÇOCUKLARINI BÖYLE KURTARDI

'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümünde, tekfurların kaçırdığı Türk çocuklarının tutulduğu manastırın yeri öğrenen Osman Bey, aldığı istihbarat doğrultusunda tedbirli davranarak manastıra sızmaya karar verdi.

Konstantinopolis'ten çocukların eğitimi için özel olarak gönderilen papazın yerine Kumral Abdal'ı geçirmeyi düşünen Osman Bey, bu planıyla tutsak çocukları zekice bir hamleyle manastırdan çıkarmayı başardı. Rolünü çok iyi oynayıp Tekfur Rogatus'u kendine hayran bırakan Kumral Abdal, çocuklarla birlikte Osman Bey ve alplerinin bulunduğu yere geldi.