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    • 25.11.2021 00:25
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    • 25.11.2021 00:26
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    Fetih vakti! Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı nefes kesti: “Alacağımız ilk kale İnegöl’dür”

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 72’nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen son bölümde Osman Bey’in tutsak Türk çocuklarını kurtardığı sahne soluksuz izlendi. ‘Türk Var Oldukça’ etiketiyle sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey’in “Şimdi sıra bizdedir. Gayri fetih vaktidir. Alacağımız ilk kale İnagöl’dür” sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı...

    Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı nefes kesti!

    Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 72'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 73. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "Şimdi sıra bizdedir. Gayri fetih vaktidir. Alacağımız ilk kale İnagöl'dür" sözleri damga vurdu.

    OSMAN BEY TUTSAK TÜRK ÇOCUKLARINI BÖYLE KURTARDI
    'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümünde, tekfurların kaçırdığı Türk çocuklarının tutulduğu manastırın yeri öğrenen Osman Bey, aldığı istihbarat doğrultusunda tedbirli davranarak manastıra sızmaya karar verdi.

    Konstantinopolis'ten çocukların eğitimi için özel olarak gönderilen papazın yerine Kumral Abdal'ı geçirmeyi düşünen Osman Bey, bu planıyla tutsak çocukları zekice bir hamleyle manastırdan çıkarmayı başardı. Rolünü çok iyi oynayıp Tekfur Rogatus'u kendine hayran bırakan Kumral Abdal, çocuklarla birlikte Osman Bey ve alplerinin bulunduğu yere geldi.

    Bu sırada çocukların kaçırıldığını fark eden Tekfur Rogatus, derhal kuvvetlerini alarma geçirdi ve Osman Bey'in peşine düştü.

        Tedbirini çoktan almış Osman Bey ve alpleri, Tekfur Rogatus'un kuvvetlerine fırsat vermezken, Gonca'nın katili Julia'yı gören Boran Alp, "Seni öldürmeden ölmem soysuz! Senin için gelecem!" diyerek hesap gününün yakın olduğunu hatırlattı.

        Çocukları korumaya alan Osman Bey ve alpleri, Kayı Obası'na doğru yola çıkarken, Tekfur Rogatus başarıslığın acısını askerlerinden çıkardı.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Fetih vakti! Kuruluş Osman 73. bölüm fragmanı nefes kesti: “Alacağımız ilk kale İnegöl’dür”
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