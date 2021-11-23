İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Destan dizisinin Çolpan Hatun'u kimdir, tarihte var mı?

Destan dizisi ilk bölümüyle 23 Kasım 2021 Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Hercai'nin Reyyanı Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer alıyor. Tarihi diziye ilgi şimdiden yoğun. Milyonlarca izleyici heyecanla dizinin 1. bölümünü bekliyor. Dizide yer alan karakterler de yoğun olarak araştırılıyor. Dizide Çolpan Hatun'u canlandıran oyuncunun gerçekte kim olduğu, karakterin tarihte var olup olmadığı merak ediliyor. Peki Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun tarihte var mı? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? İpek Karapınar hangi dizilerde oynadı? İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli , evli mi?
ÇOLPAN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan dizisinde; Çolpan Hatun Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı olarak yer alıyor. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han olan Çolpan Hatun'u oynayan kişi ise İpek Karapınar...
ÇOLPAN HATUN'U OYNAYAN İPEK KARAPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Biz onu Kırgın Çiçekler'de Feride olarak hatırlıyoruz. Kurtlar Vadisi Pusu, Hatırla Sevgili gibi pek çok ünlü yapımda yer alan İpek Karapınar, 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.
İşte İpek Karapınar'ın rol aldığı diziler;
Hatırla Sevgili-Zeynep
Kurtlar Vadisi Pusu-Funda İlmen
Zehirli Sarmaşık-Sinem
Doludizgin Yıllar-Gülşen
Köprü-Aslı Yazıcı
Küçük Sırlar-Arzu
Ustura Kemal-Nihal
Talih Kuşu-Cansu
Adını Kalbime Yazdım-Leyla
Hayat Yolunda-Yelda Güçlü
Kırgın Çiçekler-Feride
Nöbet-Zeynep
ÇİFTE KUMRULAR 8. YILLARINI KUTLADILAR!
İpek Karapınar, sevgilisi Can Yücel'le sekizinci yıllarını İzmir Urla'da kutladı. Oyuncu, Yücel'le selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Leziz 8" diye yazıp, kalp emojisi koydu. Karapınar'a sevenleri, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.