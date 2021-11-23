İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Destan dizisinin Çolpan Hatun'u kimdir, tarihte var mı?

ÇOLPAN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan dizisinde; Çolpan Hatun Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı olarak yer alıyor. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han olan Çolpan Hatun'u oynayan kişi ise İpek Karapınar...

ÇOLPAN HATUN'U OYNAYAN İPEK KARAPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Biz onu Kırgın Çiçekler'de Feride olarak hatırlıyoruz. Kurtlar Vadisi Pusu, Hatırla Sevgili gibi pek çok ünlü yapımda yer alan İpek Karapınar, 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.