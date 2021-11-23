Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor? Destan hikayesi nedir, gerçek mi?

DESTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR, HANGİ DÖNEMDE GEÇİYOR?

Destan dizisi 8. yüzyılda Orta Asya'da Çin'de hükümdarlık sürdüren kağanlıkların savaşlarını konu ediniyor. Dizide İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda Çin ve Türk hanlıkları arasında yaşananlar anlatılıyor.

Eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımalarının da yer aldığı Destan'da Göktürkler dönemi şöyle aktarılıyor;

Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!