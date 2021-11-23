Destan'da Ulu Ece'yi oynayan Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ulu Ece kimdir, tarihte var mı?

atv ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi Destan atv ekranlarında yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla kısa sürede adından söz ettiren Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Ulu Ece kimdir, tarihte var mı? Destan'da Ulu Ece'yi oynayan Deniz Barut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
ULU ECE KİMDİR?
Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızıdır.
İşte Deniz Barut kimdir sorusunun yanıtı;
DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü'nden mezun oldu. Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.
1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. oldu. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bıraktı ve İstanbul'a geldi. Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalıştı. Bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalıştı. Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.
Oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde oynadı.