Destan'da Ulu Ece'yi oynayan Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ulu Ece kimdir, tarihte var mı?

atv ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi Destan atv ekranlarında yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla kısa sürede adından söz ettiren Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Ulu Ece kimdir, tarihte var mı? Destan'da Ulu Ece'yi oynayan Deniz Barut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

ULU ECE KİMDİR?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızıdır.

İşte Deniz Barut kimdir sorusunun yanıtı;