Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.11.2021 10:00
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    • 24.11.2021 10:00
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    Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök'ün kaleme aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi her hafta hem güldürüyor hem yürek dağlayan sahneleri ile duygulandırıyor. Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün oynadığı dizinin yeni bölüm tarihi merakla araştırılıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı konusu ne?

    Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Son zamanların ilgi ile izlenen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı reytinglere oynamaya devam ediyor. Büyük izleyici kitlesine sahip dizinin yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor. Fragmanlarına bile yoğun ilgi gösterilen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Peki;Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı oyuncuları kimler, konusu ne?

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gönül Dağı dizisi her Cumartesi günü saat 20:00'da yayınlanıyor.

    GÖNÜL DAĞI HANGİ KANADA?

    Sevilen dizi Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

    GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dizinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiriliyor.

    GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM KİMDİR?

    Berk Atan - Taner
    Gülsim Ali - Dilek
    Ecem Özkaya - Zahide
    Ferdi Sancar - Sefer
    Ali Düşenkalkar - Muammer
    Erdal Cindoruk - Hüseyin
    Gülhan Tekin - Günşıl
    Feyza Işık - Döndü
    Ege Aydan - Münir Başkan
    Hazal Çağlar - Asuman
    Eser Eyüboğlu - Selami
    Cihat Süvarioğlu - Ramazan

    Semih Ertürk - Veysel
    Nazlı Pınar Kaya - Cemile
    Şebnem Dilligil - Halime
    Yavuz Sepetçi - Ciritci Abdullah
    Nuri Gökaşan - Musa
    Hüseyin Sevimli - Kahveci Rıfat
    Çiğdem Aygün - Keriman
    Zümre Meğreli - Hemşire Elif
    Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
    Ruhi Sarı - Fikret
    Onur Gökmen - Artist Ahmet
    Şükrü Veysel Alankaya - Günay
    Cemre Melis Çınar – Fadime

    GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

    Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

    Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

    Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

    Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

    Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

    Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

    Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

    Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..
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    Haberler Televizyon Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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