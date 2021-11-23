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    • Televizyon
    • 23.11.2021 19:18
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    • 23.11.2021 20:19
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    Destan 1. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ilk bölüm izle linki! Destan ile dağ savaşçısı Akkız geliyor…

    Akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından Destan 1. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ilk bölüm izle linki araştırmaları hız kazandı. ATV’nin yeni dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra heyecan dolu sahneleri ile ön plana çıkıyor ve şimdiden merak konusu oldu. Tarihi konulu dizi oldukça iddialı geliyor ve internet üzerinden canlı yayın ile takip etmek isteyenler Destan dizisinin ilk bölüm izleme linkini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği Destan dizisinin 1. bölümünde yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Destan 1. bölüm canlı izle!

    Destan 1. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ilk bölüm izle linki sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Büyük bir heyecanla başlaması beklenen Destan dizisi ilk bölümü ile bu akşam ATV'de saat 20:00'de ekrana gelecek. Tarihi konusu ve oyuncuları ile bomba gibi gelen dizinin ilk bölümü için nefesler tutuldu ve neler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Ebru Şahin'in yer aldığı Destan dizisinin 1. bölüm canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    DESTAN 1. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

    Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

        DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

        Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

        Yapım: Bozdağ Film
        Yapımcı: Mehmet Bozdağ
        Yönetmen: Emir Khalilzadeh
        Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem
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        Haberler Televizyon Destan 1. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ilk bölüm izle linki! Destan ile dağ savaşçısı Akkız geliyor…
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