Destan 1. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ilk bölüm izle linki! Destan ile dağ savaşçısı Akkız geliyor…

Destan 1. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi ilk bölüm izle linki sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Büyük bir heyecanla başlaması beklenen Destan dizisi ilk bölümü ile bu akşam ATV'de saat 20:00'de ekrana gelecek. Tarihi konusu ve oyuncuları ile bomba gibi gelen dizinin ilk bölümü için nefesler tutuldu ve neler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Ebru Şahin'in yer aldığı Destan dizisinin 1. bölüm canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.
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İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!