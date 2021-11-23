Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Destan Akkız kimdir, tarihte var mı?

Televizyon izleyicileri tarafından Destan Akkız kimdir, tarihte var mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam ATV'nin yeni dizisi Destan başlıyor ve bomba gibi geliyor. Daha yayınlanmadan fragmanları, konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi gören dizi hakkındaki bilgiler araştırılırken karakterlerin de hayatları merak konusu oldu. Başrol oyuncusu Ebru Şahin ile ilgili bilgilerin yanı sıra Akkız karakterinin de tarihteki yeri merak ediliyor. Peki daha şimdiden büyük ses getiren Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
DESTAN AKKIZ KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir.
Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!