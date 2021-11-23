atv ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi Destan atv ekranlarında yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla kısa sürede adından söz ettiren Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Akkız destanı nedir? Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi hangi döneme aittir? İşte detaylar...
AKKIZ DESTANI NEDİR?
Akkız, daha önce tarihte Akkız destanı ile adı geçen bir karakterdir. Destanda, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu alınmaktadır. Gök Tegini Batuga eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Fakat Batuga'nın eli ve kolu tutmamaktadır. Bu engelleri onun büyük bir kağan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Ayrıca Gök Kağanı Korkut Han Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçı olarak bilinmektedir. Han oğlu Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi ise destanlara konu olacaktır.
İşte Destan dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı;
DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı. Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.
DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI
Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)