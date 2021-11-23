atv ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi Destan atv ekranlarında yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla kısa sürede adından söz ettiren Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Akkız destanı nedir? Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi hangi döneme aittir? İşte detaylar...

AKKIZ DESTANI NEDİR?

Akkız, daha önce tarihte Akkız destanı ile adı geçen bir karakterdir. Destanda, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu alınmaktadır. Gök Tegini Batuga eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Fakat Batuga'nın eli ve kolu tutmamaktadır. Bu engelleri onun büyük bir kağan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Ayrıca Gök Kağanı Korkut Han Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçı olarak bilinmektedir. Han oğlu Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi ise destanlara konu olacaktır.

İşte Destan dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı;