Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde kara haber yürekleri dağladı! Acı haber tez duyulur...

Dizi severler tarafından Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin her bir bölümü heyecan dolu sahnelere konu oluyor. Teşkilat son bölümde ok yaydan çıktı, kara haber yürekleri dağladı. Teşkilat Uzay'ın bebeğinin kalp atışlarını izlerkenki sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı araştırmaları da hız kazandı. İşte dizide yaşananlar…
TEŞKİLAT 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Teşkilat 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
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TEŞKİLAT 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.
Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.
Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer. Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.