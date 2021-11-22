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    • Televizyon
    • 23.11.2021 09:58
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    • 23.11.2021 09:58
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    Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde kara haber yürekleri dağladı! Acı haber tez duyulur...

    Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi severek izleniyor. Yıldırım gizli toplantıda konuşma yapıyor ve neler söylediği merak ediliyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar neler yaşandığını Ebru'ya düzenlenen saldırıda neler olduğunu merak ederken Teşkilat son bölüm izleme linkini haberimizde derledik. Teşkilat 23. bölümde gerçekleşen olaylar...

    takvim.com.tr
    Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Dizi severler tarafından Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin her bir bölümü heyecan dolu sahnelere konu oluyor. Teşkilat son bölümde ok yaydan çıktı, kara haber yürekleri dağladı. Teşkilat Uzay'ın bebeğinin kalp atışlarını izlerkenki sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı araştırmaları da hız kazandı. İşte dizide yaşananlar…

    TEŞKİLAT 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

    Teşkilat 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

    TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TEŞKİLAT 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

    Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

    Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer. Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.

        TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

        Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

        Çağlar Ertuğrul

        Deniz Baysal Yurtçu

        Mesut Akusta

        Ezgi Eyüboğlu

        Ezgi Şenler

        Tuncer Salman

        Nihat Altınkaya

        Serdar Yeğin

        Ahmet Uğur Say

        Yavuz Bingöl

        Gürkan Uygun

        Hakan Boyav
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        Haberler Televizyon Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde kara haber yürekleri dağladı! Acı haber tez duyulur...
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