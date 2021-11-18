Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı!

atv'nin Osman Sınav imzalı bomba dizisi Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı. Söz konusu fragman, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Yalnız Kurt dizisinin nefes kesen fragmanı...
Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine geçen hafta başlandı.
YALNIZ KURT KONUSU
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.