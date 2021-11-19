19 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 günlük puan tablosu! Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NE OLDU?

Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu.

Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.

Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.