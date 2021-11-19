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    • 19.11.2021 14:14
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    • 19.11.2021 14:14
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    19 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 günlük puan tablosu! Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta programını takip edenler tarafından günün eleneni ve birincisi merak edilmeye başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta 19 Kasım hafta finali geldi çattı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da rekabet ve çekişme üst düzeyde yaşandı. Bu hafta Lerzan Mutlu'nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasında gün birincisi çeyrek altın sahibi olurken haftanı birincisi 5 altın bileziği kapacak. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elenerek Gelinim Mutfakta'ya veda edecek. Peki, 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta 19 Kasım puan durumu nasıl? Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya kim veda etti? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    19 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 günlük puan tablosu! Gelinim Mutfakta kim elendi?

    19 Kasım Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. İzleyiciler büyük bir merakla haftanın birincisini ve elenen yarışmacıyı araştırmaya başladı. Kıyasıya mücadeleyle geçen haftanın sonunda vatandaşlar tarafından, "Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?" Sorularının cevabı merak edilerek araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler!

    19 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    19 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Çeyrek altına sahip olan gelin belli olduğunda, haberimizde yer vereceğiz.

    GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU!

    Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım puanlaması henüz yapılmadı. Yarışmanın puan durumu şu an bu şekilde:

    Yaren: 56
    Aslıhan: 61
    Yeşim: 67
    Miyase: 9 (Yeni Yarışmacı)

        GELİNİM MUTFAKTA KİM GİTTİ?

        Yarışmaya yeni gelen Miyase'nin en düşük puanı alacağı garanti. Ancak Miyase yeni geldiği için bu hafta eleme yapılmaması bekleniyor.

        GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NE OLDU?

        Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu.

        Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.

        Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.
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        Haberler Televizyon 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 günlük puan tablosu! Gelinim Mutfakta kim elendi?
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