19 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 günlük puan tablosu! Gelinim Mutfakta kim elendi?

19 Kasım Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. İzleyiciler büyük bir merakla haftanın birincisini ve elenen yarışmacıyı araştırmaya başladı. Kıyasıya mücadeleyle geçen haftanın sonunda vatandaşlar tarafından, "Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?" Sorularının cevabı merak edilerek araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler!
19 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
19 Kasım 2021 Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Çeyrek altına sahip olan gelin belli olduğunda, haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım puanlaması henüz yapılmadı. Yarışmanın puan durumu şu an bu şekilde:
Yaren: 56
Aslıhan: 61
Yeşim: 67
Miyase: 9 (Yeni Yarışmacı)