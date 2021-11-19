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    • Televizyon
    • 19.11.2021 16:27
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    • 19.11.2021 16:27
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    Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Konusu ve oyuncu kadrosu…

    Dizi severler tarafından Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Televizyon ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayacak olan diziler yakından takip ediliyor ve yayınlanan fragmanı ile daha şimdiden büyük ses getiren Yalnız Kurt dizisi ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Osman Sınav’dan yeni dizi oldukça heyecan yarattı ve tüm bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Yalnız Kurt dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

    Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ATV'de yayınlanacak olan dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

    YALNIZ KURT KONUSU NEDİR, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

    Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

    Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
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    Haberler Televizyon Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Konusu ve oyuncu kadrosu…
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