Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 19 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Bugün sorulan soruların cevapları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru yanıtı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru:Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?
A:Bilinen ilk ağaç
B:bilinen ilk dinazor
C:Bilinen ilk köpek balığı
D:bilinen ilk kemirgen
Doğru cevap: C şıkkı Bilinen ilk köpek balığı