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    • Televizyon
    • 19.11.2021 23:03
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    • 19.11.2021 23:04
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    Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Kavuştak sorusu...

    Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sıkça araştırılanlardan biri oldu. ATV’de Cuma akşamları ekrana gelen ve sorulan sorular ile heyecanlı dakikalar yaşatan fenomen yarışma yükselen ödül miktarları ile ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen tüm soruların cevapları izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan bu soru hafızalara kazındı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?

    Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 19 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Bugün sorulan soruların cevapları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?

    A:vuslat

    B:nakarat

    C:seyahat

    D:hissiyat

    Doğru cevap: B şıkkı nakarat
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    Haberler Televizyon Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Kavuştak sorusu...
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