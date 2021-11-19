Aptalca sorular sorun eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz sözünün sahibi bilim insanı kimdir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 19 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yine bilgi dolu sorular hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Bugün sorulan soruların cevapları oldukça merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru yanıtı...