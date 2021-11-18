Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.11.2021 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2021 20:01
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Hakan’ın yeni hamlesi…

    Dizi severler tarafından Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçenekleri çok fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV’de Perşembe akşamları yayınlanan konusu ve oyuncuları ile ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Züleyha’ya aşkını ilan eden Hakan’ın yeni hamlesinin ne olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. İnternet üzerinden yeni bölümü izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin fenomen dizisi her bölümüyle heyecanla izleniyor ve internet üzerinden takip etmek isteyenler izleme linkini araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için linki haberimizde bulabilirsiniz.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Ben sana aşık oldum Züleyha..."

    Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

    Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

    Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

    Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

    Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

    Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

        Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.

        Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme
        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Hakan’ın yeni hamlesi…
            SON DAKİKA