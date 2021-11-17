Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı yayınlandı: Alpler, Turgut Bey için davranın!

"Tekfurlar seni kendi safında sanmalı! Sanmalı ki çocukları kurtaralım" diyen Osman Bey, "Biz obaya kuruluruz! Hareket kabiliyetimiz vardır! Tekfurların kalesi öyle değil! Ondan ya, her birinde kaçış için gizli geçit bulunur. Martolozum, Bilecik Kalesi'ndeki geçitin yerini söyledi!" diyerek gizli geçitten bahsetti ve "Amma inanmaları için evvelinde büyük bir oyun edeceğiz!" diyerek tekfurları çocukları nasıl kurtaracaklarını anlattı.