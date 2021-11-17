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    • 18.11.2021 00:30
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    • 18.11.2021 00:37
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    Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı yayınlandı: Alpler, Turgut Bey için davranın!

    Osman Bey gözünü kararttı! Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Rüzgar Aksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ekrana gelen 71’inci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. ‘Türk Evladı’ etiketiyle sosyal medyada damga vuran Kuruluş Osman’ın 72. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana gözünü karartan Osman Bey’in “Alpler Turgut Bey için davranın!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı...

    Kuruluş Osman’dan nefes kesen fragman!

    Çarşamba akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gözünü karartan Osman Bey'in "Alpler Turgut Bey için davranın!" sözleri damga vurdu.

    Öte yandan Osman Bey ve Turgut Alp'in güçlerini birleştirdiği Kuruluş Osman 71. Bölüm sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Kuruluş Osman 71. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    OSMAN BEY VE TURGUT ALP GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 71'inci bölümünde, Kayı obasının uğradığı saldırı ve tekfurların Türkmen çocuklarını kaçırarak hapsetmesi üzerine Osman Bey, alpleriyle birlikte Bilecik Kalesi'ne hesap sormaya gitti.

    Kalenin koridorunda Tekfur Rogatus'un karşısına çıkmaya hazırlanan Turgut Alp'le karşılaşan Osman Bey, Turgut Bey'in "Obamın refahı içün ticaret yaparım" sözlerine "Obanın rızkını, Türkmenin çocuğunu kaçıranlarda mı ararsın?" diyerek karşı çıktı.

    Tekfur Rogatus'un Söğüt ve civar obalardan Türkmen çocuklarını kaçırdığını öğrenen Turgut Alp, derhal tekfurdan hesap sormak isteyince Osman Bey sabırlı olmasını istedi.

        Stratejisini kuran Osman Bey, tedbirini alarak Turgut Alp'le gizli mağarasında buluştu.

        "Tekfurlar seni kendi safında sanmalı! Sanmalı ki çocukları kurtaralım" diyen Osman Bey, "Biz obaya kuruluruz! Hareket kabiliyetimiz vardır! Tekfurların kalesi öyle değil! Ondan ya, her birinde kaçış için gizli geçit bulunur. Martolozum, Bilecik Kalesi'ndeki geçitin yerini söyledi!" diyerek gizli geçitten bahsetti ve "Amma inanmaları için evvelinde büyük bir oyun edeceğiz!" diyerek tekfurları çocukları nasıl kurtaracaklarını anlattı.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 71'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı yayınlandı: Alpler, Turgut Bey için davranın!
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