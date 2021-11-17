Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı yayınlandı: Alpler, Turgut Bey için davranın!

Çarşamba akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gözünü karartan Osman Bey'in "Alpler Turgut Bey için davranın!" sözleri damga vurdu.
Öte yandan Osman Bey ve Turgut Alp'in güçlerini birleştirdiği Kuruluş Osman 71. Bölüm sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Kuruluş Osman 71. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
OSMAN BEY VE TURGUT ALP GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 71'inci bölümünde, Kayı obasının uğradığı saldırı ve tekfurların Türkmen çocuklarını kaçırarak hapsetmesi üzerine Osman Bey, alpleriyle birlikte Bilecik Kalesi'ne hesap sormaya gitti.
Kalenin koridorunda Tekfur Rogatus'un karşısına çıkmaya hazırlanan Turgut Alp'le karşılaşan Osman Bey, Turgut Bey'in "Obamın refahı içün ticaret yaparım" sözlerine "Obanın rızkını, Türkmenin çocuğunu kaçıranlarda mı ararsın?" diyerek karşı çıktı.
Tekfur Rogatus'un Söğüt ve civar obalardan Türkmen çocuklarını kaçırdığını öğrenen Turgut Alp, derhal tekfurdan hesap sormak isteyince Osman Bey sabırlı olmasını istedi.