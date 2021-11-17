Destan dizisi hangi döneme aittir? Destan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyonlarda yeni yayınlanacak olan diziler yakından takip ediliyor ve Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Destan dizisi daha başlamadan yoğun ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar...
DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz tarih belli olmadı. 'Destan' 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.
'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.