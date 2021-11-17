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    • Televizyon
    • 17.11.2021 23:31
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    • 17.11.2021 23:34
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    Destan dizisi hangi döneme aittir? Destan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni televizyon dizisi Destan daha başlamadan büyük merak uyandırdı ve Destan dizisi hangi döneme aittir? Destan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça dikkat çeken dizi heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki Bozdağ Film imzalı Destan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte izleyicilerin merakla araştırdığı bilgiler…

    takvim.com.tr
    Destan dizisi hangi döneme aittir?

    Destan dizisi hangi döneme aittir? Destan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyonlarda yeni yayınlanacak olan diziler yakından takip ediliyor ve Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Destan dizisi daha başlamadan yoğun ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar...

    DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Henüz tarih belli olmadı. 'Destan' 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.

    'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.

    Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

        Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

        DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerinde Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin bulunduğu dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Senaryosunu da Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alıyor. Destan dizisinin kadrosunda Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

        DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.
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        Haberler Televizyon Destan dizisi hangi döneme aittir? Destan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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