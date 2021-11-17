Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey ile Turgut Bey karşı karşıya kalıyor...

Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı daha pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran ve yayınlanan her sahnesi ile izleyicileri kendisine hayran bırakan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. İnternet üzerinden izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.
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"Andım olsun ki, Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!"
Kayı Obası'na ağır darbe
Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!
Osman Bey ve Turgut Bey karşı karşıya
Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.