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    • Televizyon
    • 17.11.2021 19:53
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    • 17.11.2021 19:53
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    Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey ile Turgut Bey karşı karşıya kalıyor...

    Akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle araştırmaları sıklıkla yapılır oldu. ATV’de Çarşamba akşamları yayınlanan konusu ve oyuncuları ile ilgiyle izlenen fenomen dizide yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kayı Obası ağır bir darbe alırken, Osman Bey ile Turgut Bey karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İnternet üzerinden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle!

    Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı daha pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran ve yayınlanan her sahnesi ile izleyicileri kendisine hayran bırakan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. İnternet üzerinden izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Andım olsun ki, Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağım!"

    Kayı Obası'na ağır darbe

    Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

    Osman Bey ve Turgut Bey karşı karşıya

    Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

        Osman Bey failleri bulabilecek mi?

        Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak.

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

        Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir. Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

        Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi? Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı? Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 71. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey ile Turgut Bey karşı karşıya kalıyor...
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