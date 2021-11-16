Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.11.2021 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2021 20:14
    ABONE OL

    Bir annenin dramı! “3 çocuğumla kapının önüne atıldım” dedi Esra Erol’dan yarım istedi! Yaşadıkları kan dondurdu...

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran üç çocuk annesi Fatma Yalçın anlattıklarıyla kan dondurdu. Programa Antalya’dan başvuran Fatma Hanım, eşi İlyas Yalçın’ın kendisini evden kovduğunu açıkladı. Eşinin ihanetine uğrayan ve şiddet gören Fatma Hanım, ailesinin kendisine sahip çıkmadığını dile getirdi. İlyas Bey ve sevgilisi Mehtap Hanım’dan tehditler aldığını söyleyen Fatma Hanım, “Ayrı eve çıktılar, beraber yaşıyorlar. Benim oturduğum eve de girip çıkıyorlar” dedi. İşte detaylar...

    Bir annenin dramı!

    Programa Antalya'dan başvuran üç çocuk annesi Fatma Yalçın, eşi İlyas Yalçın'ın ihanetine uğradığını ve şiddet gördüğünü dile getirdi. Fatma Hanım, eşinin ihanetini küçük çocuğunun telefonla oyalandığı sırada açılan fotoğraflardan öğrendiğini belirtti.

    Fotoğrafların ardından eşiyle yüzleşen Fatma Hanım, şunları söyledi: "Eşim bana 'Ben seni istiyorum, onunla parası için birlikte oldum. 30 bin TL parasını aldım' dedi. Evet, 30 bin TL getirdi ancak ben o parayı çalışıp getirdi sandım. O paradan sadece yeni doğan bebeğimin ihtiyaçlarını aldım.

    'FORMALİTEDEN BOŞANMAK İSTEDİ!'
    Daha sonra bana formaliteden bir boşanma kağıdı getirdi, birlikte olduğu kadına göstermek için. Kabul etmedim"

    SEVGİLİSİYLE İLETİŞİME GEÇTİ!
    Eşinin sevgilisi Mehtap'la da iletişime geçtiğini dile getiren Fatma Hanım, "Ben fotoğrafları gördükten sonra Mehtap'a yazdım, 'Neden evli bir adamla ilişki yaşıyorsun' dedim. Evli olduğunu bilmediğini kendisine bir takım evraklar gösterdiği söyledi" ifadelerini kullandı.

        Mehtap'ın kendisini tehdit ettiğini dile getiren Fatma Hanım, "Bana 'Ayrılacaksın, biz evleneceğiz. Yoksa seni öldürürüm' dedi. Bunun üzerine buraya başvurdum" dedi.

        İLYAS'IN DAYISI TELEFONLA BAĞLANDI!
        İlyas'ın dayısı Hasan Bey, programa telefonla bağlanarak, "İlyas benim paramı çaldı" dedi. Fatma Hanım da eşini bu tarz davranışları olduğunu söyledi.

        Fatma Hanım, "Biz kavga ettiğimiz zaman; televizyonu son ses açar, çocukları bir odaya kapatır ve bana bıçak çekerdi. Kriz geçirir, kafasını duvarlara vururdu. Dayısı da bunların çoğuna şahit oldu. Çok şiddete uğradım, bir iki kere kadın sığınma evine gittim. Çocuklarım küçüktü yapamadım" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Halk Ekmek ürünlerine zam!
        Haberler Televizyon Bir annenin dramı! “3 çocuğumla kapının önüne atıldım” dedi Esra Erol’dan yarım istedi! Yaşadıkları kan dondurdu...
            SON DAKİKA