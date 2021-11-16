Bir annenin dramı! “3 çocuğumla kapının önüne atıldım” dedi Esra Erol’dan yarım istedi! Yaşadıkları kan dondurdu...

Programa Antalya'dan başvuran üç çocuk annesi Fatma Yalçın, eşi İlyas Yalçın'ın ihanetine uğradığını ve şiddet gördüğünü dile getirdi. Fatma Hanım, eşinin ihanetini küçük çocuğunun telefonla oyalandığı sırada açılan fotoğraflardan öğrendiğini belirtti.
Fotoğrafların ardından eşiyle yüzleşen Fatma Hanım, şunları söyledi: "Eşim bana 'Ben seni istiyorum, onunla parası için birlikte oldum. 30 bin TL parasını aldım' dedi. Evet, 30 bin TL getirdi ancak ben o parayı çalışıp getirdi sandım. O paradan sadece yeni doğan bebeğimin ihtiyaçlarını aldım.
'FORMALİTEDEN BOŞANMAK İSTEDİ!'
Daha sonra bana formaliteden bir boşanma kağıdı getirdi, birlikte olduğu kadına göstermek için. Kabul etmedim"
SEVGİLİSİYLE İLETİŞİME GEÇTİ!
Eşinin sevgilisi Mehtap'la da iletişime geçtiğini dile getiren Fatma Hanım, "Ben fotoğrafları gördükten sonra Mehtap'a yazdım, 'Neden evli bir adamla ilişki yaşıyorsun' dedim. Evli olduğunu bilmediğini kendisine bir takım evraklar gösterdiği söyledi" ifadelerini kullandı.