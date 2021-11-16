15 Kasım reyting sonuçları 2021: Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası reytinglerde kim birinci oldu?

Ekranları başında gün içerisinde yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler bir sonraki gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Hangi dizinin birinci olduğu bu nedenle merak ediliyor. Sabah saatleriyle birlikte 15 Kasım reyting sonuçları 2021 için heyecan arttı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası reytinglerde kim birinci oldu? İşte haberin detayı...

15 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları ilerleyen saatlerde açıklanacaktır. Sonuçlar geldiğinde anında haberimize eklenecektir.

İşte bir önceki günün sonuçları;