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    • Televizyon
    • 16.11.2021 08:00
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    • 16.11.2021 08:00
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    15 Kasım reyting sonuçları 2021: Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası reytinglerde kim birinci oldu?

    15 Kasım reyting sonuçları televizyonları başında program ve dizileri takip eden seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV ekranlarında Kalp Yarası 20. bölümüyle, TRT1 ekranlarında Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölümüyle ve Show TV ekranlarında Üç Kuruş 3. bölümüyle ekranlardaydı. Bu kapsamda dün yayınlanan dizi ve programın reyting sonuçları sabah saatleriyle araştırılıyor. Peki, 15 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası reytinglerde kim birinci oldu? İşte merak edilenler...

    15 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

    Ekranları başında gün içerisinde yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler bir sonraki gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Hangi dizinin birinci olduğu bu nedenle merak ediliyor. Sabah saatleriyle birlikte 15 Kasım reyting sonuçları 2021 için heyecan arttı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası reytinglerde kim birinci oldu? İşte haberin detayı...

    15 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    15 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları ilerleyen saatlerde açıklanacaktır. Sonuçlar geldiğinde anında haberimize eklenecektir.

    İşte bir önceki günün sonuçları;

    PAZAR GÜNÜ SONUÇLARI

    TOTAL REYTİNG

    1 - TEŞKİLAT

    2 - YARGI

    3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

    4 - YARGI (ÖZET)

    5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

    AB REYTİNG

    1 - YARGI

    2 - TEŞKİLAT

    3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

    4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

    5 - YARGI (ÖZET)

        REYTİNG NEDİR?

        Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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        Haberler Televizyon 15 Kasım reyting sonuçları 2021: Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası reytinglerde kim birinci oldu?
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