Bugün hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! 16 Kasım 2021 Salı günü...

ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışında hangi dizi, programların olduğu merak ediliyor. Bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8'de bir çok sevilen dizi ve program yayınlanacak. 16 Kasım 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren TV'de akşam saat 20:00'dan itibaren hangi dizi film ve programların yayınlanacağı araştırılıyor. Peki; Bugün hangi diziler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!