Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 16.11.2021 08:48
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    • 16.11.2021 08:48
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    Bugün hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! 16 Kasım 2021 Salı günü...

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırmaya başladı. Akşam saatler 20:00'a geldiğinde milyonlarca kişi televizyon karşısına geçip sevdikleri dizilerin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağına bakıyor. Çoğu kişi de takipçileri oldukları diziler başlamadan öncesinde TV yayın akışına bakıyor. Peki Bugün hangi diziler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! 16 Kasım 2021 Salı günü...

    Bugün hangi diziler var?

    ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışında hangi dizi, programların olduğu merak ediliyor. Bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8'de bir çok sevilen dizi ve program yayınlanacak. 16 Kasım 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren TV'de akşam saat 20:00'dan itibaren hangi dizi film ve programların yayınlanacağı araştırılıyor. Peki; Bugün hangi diziler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!

    BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

    16 Kasım 2021 Salı günü ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. İşte bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8'de yayınlanacak dizi film ve programlar...

    ATV YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI

    06:00 Kalp Yarası

    08:00 Kahvaltı Haberler i

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Fırtınalı Soygun

    22:05 Everest

    KANAL D YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Kırık Hayatlar

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

    22:45 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00 Sana Söz

        TRT1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI

        05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:00 Şampiyon

        09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

        10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

        11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

        14:00 Bizim Köyün Kızları

        16:45 Seksenler (Altyazılı)

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

        22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Karadağ-Türkiye" (Canlı)

        TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI

        06:30 Oynat Bakalım

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 Masterchef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

        SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI

        06:00 Yeni Gelin

        08:30 Bu Sabah

        11:00 Bir Şansım Olsa

        12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18.45 SHOW Ana Haber

        20:00 Yalancı
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        Haberler Televizyon Bugün hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! 16 Kasım 2021 Salı günü...
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