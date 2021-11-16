Bugün hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! 16 Kasım 2021 Salı günü...

ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışında hangi dizi, programların olduğu merak ediliyor. Bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8'de bir çok sevilen dizi ve program yayınlanacak. 16 Kasım 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren TV'de akşam saat 20:00'dan itibaren hangi dizi film ve programların yayınlanacağı araştırılıyor. Peki; Bugün hangi diziler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
16 Kasım 2021 Salı günü ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. İşte bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star, TRT1, TV8'de yayınlanacak dizi film ve programlar...
ATV YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI
06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Fırtınalı Soygun
22:05 Everest
KANAL D YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM SALI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Sana Söz