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    • Televizyon
    • 16.11.2021 00:00
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    • 16.11.2021 00:13
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    Heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!

    Heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Çarşamba akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanına Osman Gazi’nin “Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı...

    Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Gazi'nin "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!" sözleri damga vurdu.

    NE OLMUŞTU?
    Atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 70'inci bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken #TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyaya damga vurmuştu.

    Peki Kuruluş Osman 70. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

    TEKFURLAR TEK VÜCUT
    'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

        Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

        MARI KOSSES, TURGUT ALP'İ ZİYARET EDİYOR
        Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder.

        Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir.
            Yine hacklendi mi?
            Haberler Televizyon Heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!
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