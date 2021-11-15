Heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Gazi'nin "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!" sözleri damga vurdu.
NE OLMUŞTU?
Atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 70'inci bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken #TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyaya damga vurmuştu.
Peki Kuruluş Osman 70. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
TEKFURLAR TEK VÜCUT
'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.