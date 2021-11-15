Heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir!

TEKFURLAR TEK VÜCUT

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.