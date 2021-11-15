Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 15 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu! Bugünün puanlaması...

Yemek yarışmalarını yakından takip eden izleyiciler tarafından Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve Zuhal Topal'in sunuculuğu ile ilgiyle izlenen Yemekteyiz yarışmasında yeni haftanın ilk günü yaşanıyor. Yeni yarışmacılarla birlikte beş günlük bir maraton başlıyor ve bugünün yarışanının kaç puan aldığı merak konusu oluyor. Peki 15 Kasım Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün puan durumu nasıl oldu? İşte yaşananlar…
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 KASIM PUAN DURUMU
Bugünün yarışmacısı Onur Bey'di, ona verilen puanlar şu şekildeydi:
Beyza: 4
Sinem: 5
İsmail: 4
Gaye: 3
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 KASIM CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bir haftalık maratonun ardından sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü verilen puanlar tek tek açıklandı. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı yarışmada bu hafta iki yarışmacı birinci seçildi.
Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan alan Canan Hanım haftanın beşincisi oldu. Bu hafta toplamda 22 puan alan Aylin Hanım haftayı 4. olarak tamamladı.
Haftanın üçüncüsü ise Sara Hanım oldu. Sara Hanım Zuhal Topal'da 6, diğer yarışmacılardan ise 17 puan aldı.
Haftanın birincisi ise Tanju Bey ve Berkay Bey seçildi. Berkay Bey 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alırken; Tanju Bey ise Zuhal Topal'dan 6 yarışmacılardan ise 18 puan topladı. Böylece iki yarışmacı 15 bin TL'lik büyük ödüle kavuştu.