12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 altın bilezik....

Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada bu hafta Nursel Engin sunuculuk yaptı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada haftanın finalinde heyecan doruktaydı. En düşük puanı alan yarışmaya veda ederken haftanın en yüksek puanını alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oldu. 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bilgiler…
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 KASIM
Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Aslıhan:
Yaren:
Yeşim:
Eda:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Henüz açıklanmadı, haberimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz hafta elenen isim Havvanur olurken haftanın birincisi ise Aslıhan olmuştu.
Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evlidir. Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.