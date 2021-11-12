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    • Televizyon
    • 13.11.2021 09:19
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    • 13.11.2021 09:19
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    12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 altın bilezik....

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bilezik kimin oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nursel Engin'in sunduğu fenomen yarışmada her Cuma olduğu gibi yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Zaman zaman sinirler gerildi. Peki haftanın en yüksek vee n düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Günün birincisi çeyrek altını kaparken haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada bu hafta Nursel Engin sunuculuk yaptı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada haftanın finalinde heyecan doruktaydı. En düşük puanı alan yarışmaya veda ederken haftanın en yüksek puanını alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oldu. 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bilgiler…

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 KASIM

    Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Aslıhan:

    Yaren:

    Yeşim:

    Eda:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Henüz açıklanmadı, haberimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz hafta elenen isim Havvanur olurken haftanın birincisi ise Aslıhan olmuştu.

    Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evlidir. Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.

        NURSEL ENGİN KİMDİR?

        Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

        Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

        Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.
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        Haberler Televizyon 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 altın bilezik....
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