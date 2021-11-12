12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 altın bilezik....

Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada bu hafta Nursel Engin sunuculuk yaptı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada haftanın finalinde heyecan doruktaydı. En düşük puanı alan yarışmaya veda ederken haftanın en yüksek puanını alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oldu. 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bilgiler…