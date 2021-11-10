Obaya sızdılar! Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı yayınlandı: "Şehidimiz var!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 70'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın 71. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Obaya yapılan baskın yürek yakarken Osman Bey'in verdiği ant dikkat çekti.
Peki Kuruluş Osman 70'inci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.
Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.