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    • Televizyon
    • 11.11.2021 00:29
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    • 11.11.2021 00:31
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    Obaya sızdılar! Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı yayınlandı: "Şehidimiz var!"

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 70’inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman’ın 71. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Obaya yapılan baskın yürek yakarken Osman Bey’in verdiği ant dikkat çekti. İşte başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı...

    Obaya sızdılar! Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı yayınlandı: Şehidimiz var!

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 70'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın 71. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Obaya yapılan baskın yürek yakarken Osman Bey'in verdiği ant dikkat çekti.

    Peki Kuruluş Osman 70'inci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

    Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

        MARI KOSSES, TURGUT ALP'İ ZİYARET EDİYOR
        Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir.

        Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

        KURULUŞ OSMAN KADROSUNA YENİ OYUN
        atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.
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