Obaya sızdılar! Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı yayınlandı: "Şehidimiz var!"

Peki Kuruluş Osman 70'inci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.