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    • Televizyon
    • 11.11.2021 00:01
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    • 11.11.2021 00:34
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    Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı yürek yaktı: "Ben bebeğimi kaybettim!"

    Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan’ın üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası’nın Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana Ayşe’nin "Ben bebeğimi kaybettim!" sözleri damga vurdu. Fragmana yansıyan sahneler ise yürek yaktı. İşte Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı...

    Ben bebeğimi kaybettim!

    atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Ayşe'nin "Ben bebeğimi kaybettim!" sözleri damga vurdu.

    Öte yandan güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası'nın 19'uncu bölümü, milyonları ekran başına kilitlerken #YeniHayatımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    19.BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Hüseyin'in Baha cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını duyan Ferit, soluğu Hande'nin yanında aldı. Hande'den hesap soran Ferit karşısında Yaman'ı buldu. Hande'nin davranışlarıyla iyiden iyiye kendini Hande'ye kaptıran Yaman ile Ferit arasında yaşanan gerginliğe Zümrüt dur derken, bu durum Hande'yi bir hayli keyiflendirdi.

    Konakta kontrolü yeniden ele alan Azade, Saadet'i işten çıkardı. Bunun üzerine Adnan, Saadet'i aradı ancak Saadet, kurduğu oyunun parçası olarak bir süre ortadan kayboldu. Azade ise Kerim'i Adnan'ı takip etmesi için görevlendirdi.

        Sinsi planlarına bir yenisini daha ekleyen Hande, bu sefer babasının sözde alacaklılarına evlerini kurşunlatarak kendini Yaman ve Betül'ün hayatının ortasına sokmayı başardı. Yaman'ın Hande'ye olan zaafına tahammülü kalmayan Betül'ün tepkisi sert olsa da meydanı Hande'ye bırakmaya hiç niyeti yoktu.

        Mirza'nın hareketlerine bir türlü anlam veremeyen Ferit, Ender'e Mirza hakkında araştırma yapmasını söyledi. Bu sırada Ayşe, Ferit'i ikna ederek Mirza'nın iş teklifini kabul etti ve kafede çalışmaya başladı.

        Saadet konakta duyduklarını Yaman'a anlatınca, Yaman, Vedia'nın teyzesi olduğunu öğrendi. Bahtiyar'a giden Yaman, böyle bir gerçeğin kendisinden gizlenmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.
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