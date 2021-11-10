Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı yürek yaktı: "Ben bebeğimi kaybettim!"

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Ayşe'nin "Ben bebeğimi kaybettim!" sözleri damga vurdu.
Öte yandan güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası'nın 19'uncu bölümü, milyonları ekran başına kilitlerken #YeniHayatımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
19.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hüseyin'in Baha cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını duyan Ferit, soluğu Hande'nin yanında aldı. Hande'den hesap soran Ferit karşısında Yaman'ı buldu. Hande'nin davranışlarıyla iyiden iyiye kendini Hande'ye kaptıran Yaman ile Ferit arasında yaşanan gerginliğe Zümrüt dur derken, bu durum Hande'yi bir hayli keyiflendirdi.
Konakta kontrolü yeniden ele alan Azade, Saadet'i işten çıkardı. Bunun üzerine Adnan, Saadet'i aradı ancak Saadet, kurduğu oyunun parçası olarak bir süre ortadan kayboldu. Azade ise Kerim'i Adnan'ı takip etmesi için görevlendirdi.