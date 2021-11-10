Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı yürek yaktı: "Ben bebeğimi kaybettim!"

Öte yandan güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası'nın 19'uncu bölümü, milyonları ekran başına kilitlerken #YeniHayatımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

19.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüseyin'in Baha cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını duyan Ferit, soluğu Hande'nin yanında aldı. Hande'den hesap soran Ferit karşısında Yaman'ı buldu. Hande'nin davranışlarıyla iyiden iyiye kendini Hande'ye kaptıran Yaman ile Ferit arasında yaşanan gerginliğe Zümrüt dur derken, bu durum Hande'yi bir hayli keyiflendirdi.