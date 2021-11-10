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    • Televizyon
    • 10.11.2021 19:54
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    • 10.11.2021 20:03
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    Esra Erol kayıp Hatun’u buldu! Yaşlı çiftin sevinci kursağında kaldı 32 yaşındaki Hatun’un tavrı izleyicileri şoke etti

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir mucize daha gerçek oldu. Esra Erol, Gazi Bey ve Mahire Hanım’ın 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki kızları Hatun Hanım’ı buldu. Ancak programa telefonla bağlanan Hatun Hanım, ailesini istemediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Esra Erol, çok fazla argo kelime kullanan Hatun Hanım’ı uyarmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

    Esra Erol kayıp Hatun’u buldu!

    Gazi Bey ve Mahire Hanım, 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki kızları Hatun Hanım'ı bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu. Programa İstanbul Sultangazi'den katılan Gazi Bey ve Mahire Hanım, kızlarının başına kötü bir şey gelmesinden korktuklarını dile getirdi.

    Kızlarının kendileri ile yaşadığını ancak 5 ay önce evden kaçtığını dile getiren çiftten Mahire Hanım, Hatun'un evden hastaneye diye çıktığını ve sonra sığınma evinden mesaj attığını söyledi.

    Mahire Hanım, kızının "Anne ben sığınma evindeyim" diye mesaj attığını ve "Annem gelinin çocuklarına bakıyor, benim çocuklarıma bakmıyor, moralim bozuk" ifadelerini kullandığını söyledi.

        KAYIP HATUN BULUNDU!
        Esra Erol ise Gazi Bey ve Mahire Hanım'a kızlarını bulduğunu müjdeledi. Ancak ailesini istemediğini belirten Hatun Hanım, canlı yayına çıkmak yerine programa telefonla bağlandı.

        Kübra ile beraber yaşadığını dile getiren Hatun Hanım, Kübra'nın da ailesiyle sıkıntısı olduğunu söyledi. Ailesine oldukça tepkili olan Hatun Hanım, kadın sığınma evinde tanıştıklarını ve 2,5 aydır Kübra Hanım'la beraber kaldıklarını belirtti.

        Hatun Hanım ve arkadaşı Kübra Bostancı farklı kişilerle de görüştüğü iddia edilirken Esra Erol, Mustafa Bey, eşi Süleyman Bey'i sordu. Süleyman Bey'in Kübra Hanım'ın eşi olduğu öğrenildi. Mustafa Bey'in ise Süleyman Bey'in arkadaşı olduğu belirtildi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol kayıp Hatun’u buldu! Yaşlı çiftin sevinci kursağında kaldı 32 yaşındaki Hatun’un tavrı izleyicileri şoke etti
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