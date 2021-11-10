Esra Erol kayıp Hatun’u buldu! Yaşlı çiftin sevinci kursağında kaldı 32 yaşındaki Hatun’un tavrı izleyicileri şoke etti

Gazi Bey ve Mahire Hanım, 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki kızları Hatun Hanım'ı bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu. Programa İstanbul Sultangazi'den katılan Gazi Bey ve Mahire Hanım, kızlarının başına kötü bir şey gelmesinden korktuklarını dile getirdi.
Kızlarının kendileri ile yaşadığını ancak 5 ay önce evden kaçtığını dile getiren çiftten Mahire Hanım, Hatun'un evden hastaneye diye çıktığını ve sonra sığınma evinden mesaj attığını söyledi.
Mahire Hanım, kızının "Anne ben sığınma evindeyim" diye mesaj attığını ve "Annem gelinin çocuklarına bakıyor, benim çocuklarıma bakmıyor, moralim bozuk" ifadelerini kullandığını söyledi.