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    • Televizyon
    • 10.11.2021 09:05
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    • 10.11.2021 09:09
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    16 Kasım EDHO yeni bölüm hangi kanalda? EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman?

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Uğur Yücel, Turgay Tanülkü gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Bir süre önce sezon finali yapan dizi için geçtiğimiz haftalarda 200. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. İzleyiciler yeni sezonu beklerken ani bir kararla ATV yayın akışından kaldırılan EDHO'nun son durumu araştırılıyor. EDHO her hafta Salı akşamları saat 20:00 itibariyle ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Bu akşamki ATV yayın akışında yer almaması izleyicileri araştırmalara itti. Bu kapsamda EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? 16 Kasım EDHO hangi kanalda? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman?

    EDHO bu akşam var mı, saat kaçta?

    ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyordu. Yeni sezonda 200. bölümüyle giriş yapması beklenen dizinin yeni bölümleri yayınlanmayınca izleyiciler araştırmalara koyuldu. Peki; EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? 9 Kasım EDHO hangi kanalda? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman? İşte son gelişmeler...

    EDDO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

    ATV'nin 9 Kasım yayın akışına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yer verilmedi.

    9 KASIM EDHO YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA?

    EDHP'nun yeni sezon 200. bölümü henüz yayınlanmadı. ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan EDHO ile ilgili Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaynarca dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etmişti.

    İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

    "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

        ATV 9 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

        19:00 - ATV Ana Haber
        20:00 - Aramızdaki Sözler
        22:20 - Çılgın Sürücü
        00:30 - Çılgın Sürücü

        EDHO KONUSU NEDİR?

        Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
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        Haberler Televizyon 16 Kasım EDHO yeni bölüm hangi kanalda? EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman?
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