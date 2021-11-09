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    • Televizyon
    • 09.11.2021 22:17
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    • 09.11.2021 22:20
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    Hanımağa’nın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Züleyha Yaman itiraf etti

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana “Züleyha Yaman itiraf etti” sözleri damga vurdu. Yayınlanan fragmanın ardından Çukurova’nın Hanımağa’sı Züleyha Yaman’ın akıbeti merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı...

    Züleyha Yaman itiraf etti

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 111'inci bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüm sonrası yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı ise nefes kesti.

    Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümü #DengelerDeğişiyor etiketiyle gündem oldu.

    Yamanlar Holding'de bir kriz daha patlak verdi. Sigorta şirketiyle görüşmesinin ardından büyük zararda olduğunu öğrenen Züleyha'nın imdadına yine Hakan yetişti. Hakan zararı kendisinin karşılayacağını söylerken, bunu duyan Abdülkadir, Hakan'a patladı. Hakan ise Abdülkadir'in tepkilerine karşılık Züleyha'ya aşık olduğunu söyledi.

        CİNAYETİN BAŞ ŞÜPHELİSİ DEMİR!
        Ümit'in babası, kendisine gelen telefon üzerine harekete geçti ve kızının ölümünün sır perdesini aralamak için savcıyla görüştü. Yapılan otopsi sonucunda Ümit'in cinayet kurbanı olduğu açığa çıktı.

        Haberi gazetede okuyup telaşa kapılan Züleyha ve Fikret, savcıyla konuşurken Demir'den şüphelendiklerini ve cinayet silahının arandığını öğrendi. Suçun Demir'in üstüne kalmasına Züleyha'nın vicdanı el vermedi.

        BETÜL, FİKRET'İ KISKANDI
        Şehir kulübündeki düğün dedikoduları beraberinde getirdi. Hakan ve Züleyha birbirine çok yakıştırılırken, Betül ve Fikret'in de evlenecekleri haberi Çukurova'ya yayıldı.

            Betül'ün Fikret'e olan duyguları yoğunlaşırken, Fikret'in ilgisizliği Betül'ü kırdı. Züleyha ile Fikret'i sık sık beraber gören Betül ise kıskançlığa kapıldı.

            HAKAN VE ABDÜLKADİR BİRBİRİNE REST ÇEKTİ
            Hakan, Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı Abdülkadir'den istedi. Abdülkadir üstünlüğün kendisine geçtiğini anlayınca Hakan'ın önüne bir şart koydu. Yamanlar Holding için verdiği parayla hisse satın alıp kendisine devretmesini istedi.

            Hakan, aksi takdirde Züleyha'nın hapse gireceğini söyleyen Abdülkadir'in şartını reddederek oradan ayrıldı. Hakan'ın Züleyha'yı kurtarmaktan vazgeçmesinin sebebi merak konusu oldu.
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            Haberler Televizyon Hanımağa’nın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Züleyha Yaman itiraf etti
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