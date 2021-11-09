Hanımağa’nın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Züleyha Yaman itiraf etti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 111'inci bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüm sonrası yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı ise nefes kesti.
Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümü #DengelerDeğişiyor etiketiyle gündem oldu.
Yamanlar Holding'de bir kriz daha patlak verdi. Sigorta şirketiyle görüşmesinin ardından büyük zararda olduğunu öğrenen Züleyha'nın imdadına yine Hakan yetişti. Hakan zararı kendisinin karşılayacağını söylerken, bunu duyan Abdülkadir, Hakan'a patladı. Hakan ise Abdülkadir'in tepkilerine karşılık Züleyha'ya aşık olduğunu söyledi.