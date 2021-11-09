Hanımağa’nın zor anları! Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Züleyha Yaman itiraf etti

Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümü #DengelerDeğişiyor etiketiyle gündem oldu.