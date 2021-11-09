Camdaki Kız'ın Nalan'ı 'yapamıyorum' dedi diziyi bırakıp gitti set kalakaldı! Burcu Biricik gidiyor bakın kim geliyor

Kanal D Burcu Biricik'i elinde tutamadı Nalan gidiyor yeni Nalan geliyor! Camdaki Kız çok ağır geldi bastı gitti yeni Nalan... Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Merve Polat ve Nihal Menzil'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi ekrana damgasını vuruyor. Ancak son yılların en iyi işlerinden biri olan Camdaki Kız flaş bir iddia ortaya atıldı. Burcu Biricik gidiyor bakın yerine kim geliyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.
Dizi, bu ilginin karşılığını da elbette reyting sonuçlarıyla da alıyor. Birçok dizinin fişi çekilirken Camdaki Kız, büyük bir başarı elde etti ve hala daha adından söz ettiriyor.