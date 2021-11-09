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    • Magazin
    • 10.11.2021 09:20
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    • 10.11.2021 17:39
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    Camdaki Kız'ın Nalan'ı 'yapamıyorum' dedi diziyi bırakıp gitti set kalakaldı! Burcu Biricik gidiyor bakın kim geliyor

    Her perşembe Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve 2. sezonu yayınlanan Camdaki Kız dizisi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Camdaki Kız'ı, Camdaki Kız yapan isim, Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Burcu Biricik'in ayrılık haberi dizinin sevenlerinde soğuk duş etkisi yaratırken asıl merak edilen konu yeni Nalan'ın kim olacağı? Nalan karakteri etrafında şekillenen dizinin yeni Nalan'ı hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Camdaki Kız'daki son dakika gelişmeleri.

    Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?

    Kanal D Burcu Biricik'i elinde tutamadı Nalan gidiyor yeni Nalan geliyor! Camdaki Kız çok ağır geldi bastı gitti yeni Nalan... Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Merve Polat ve Nihal Menzil'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi ekrana damgasını vuruyor. Ancak son yılların en iyi işlerinden biri olan Camdaki Kız flaş bir iddia ortaya atıldı. Burcu Biricik gidiyor bakın yerine kim geliyor.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

    Dizi, bu ilginin karşılığını da elbette reyting sonuçlarıyla da alıyor. Birçok dizinin fişi çekilirken Camdaki Kız, büyük bir başarı elde etti ve hala daha adından söz ettiriyor.

            Ayrıca Biricik'in zor günler yaşadığı ve dizide yer alan bazı sahnelerde sıkıntı çektiği iddia edildi.

            Burcu Biricik'in yerine geçecek isim hakkındaki iddialar ise sosyal medyayı salladı.

            Konuşulanlara göre Biricik'in yerine Sefirin Kızı'ndan sağlık sorunları nedeniyle ani bir şekilde ayrılan Neslihan Atagül geçecek.
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                Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Nalan'ı 'yapamıyorum' dedi diziyi bırakıp gitti set kalakaldı! Burcu Biricik gidiyor bakın kim geliyor
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