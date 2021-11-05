5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

EMRAH BEY KAÇ PUAN ALDI?

Pazartesi gününün yarışmacısı Emrah Bey oldu. Diğer yarışmacıları evinde ağırlayan Emrah Bey'in menüsünde; İtalyan çorbası minestrone, ıspanaklı el açması börek ve falatel, ananas ve pancarlı bonfile, soya soslu pirinç pilavı, maydanoz salatası ve beyaz çikolatalı pasta gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında herkesten aldığı puanı öğrenen Emrah Bey; Elvan ve Aysel Hanım'dan 6'şar puan alırken, Turgay Bey ve Cansu Hanım'dan 5'er puan aldı.

ELVAN HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Salı gününün yarışmacısı Elvan Hanım oldu. Elvan Hanım'ın menüsünde; yoğurtlu acuka, köz salata, pancarlı kısır, pırasa kayganası, elma strudel, sebze çorbası, zeytinyağlı portakallı kereviz, zeytinyağlı biber dolma, lahana diblesi, mantarlı fajita yanında avokado sos, salsa sos, beyaz sos ve peynir soslu tagliatelle makarna, Alman pastası gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında tüm konuklarından aldığı puanı açık oylama ile öğrenen Elvan Hanım; Turgay Bey'den 1 puan, Emrah Bey ve Cansu Hanım'dan 2'şer puan, Aysel Hanım'dan ise 4 puan aldı.