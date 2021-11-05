5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran yarışma programında bugün bir isim 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Fenomen programın sunucusu Zuhal Topal haftanın finalinde ismini açıkladığı kişiye 15 bin TL ödül verecek. Programın izleyicileri TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte cevaplar!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 5 KASIM CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında cuma günü yapılan tadım bölümünün ardından puanlar tek tek açıklandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstendiği, kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan Hanım haftayı sonuncu olarak tamamlayarak 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu.
ZUHAL TOPAL 1-5 KASIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Cansu Hanım
Elvan Hanım
Emrah Bey
Aysel Hanım
Turgay Bey