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    • 05.11.2021 19:14
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    • 05.11.2021 19:15
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    5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. 5 gün boyunca 5 yarışmacı yarıştı. Her yarışma kendi evinde kendi mutfağında diğer 4 yarışmacılara en güzel yemeklerini yaptı. Haftanın sonunda en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar yarıştı. Hepsi de çok başarılı hepsi de çok sivridilliydi. Peki ama TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran yarışma programında bugün bir isim 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Fenomen programın sunucusu Zuhal Topal haftanın finalinde ismini açıkladığı kişiye 15 bin TL ödül verecek. Programın izleyicileri TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte cevaplar!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 5 KASIM CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında cuma günü yapılan tadım bölümünün ardından puanlar tek tek açıklandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstendiği, kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan Hanım haftayı sonuncu olarak tamamlayarak 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu.

    ZUHAL TOPAL 1-5 KASIM YARIŞMACILARI KİMLER?

    Cansu Hanım

    Elvan Hanım

    Emrah Bey

    Aysel Hanım

    Turgay Bey

        CANSU HANIM KAÇ PUAN ALDI?

        Çarşamba gününün yarışmacısı Cansu Hanım oldu. Diğer yarışmacıları sofrasında ağırlayan Cansu Hanım; valide sultan çorbası, labne dolgulu ızgara sebze rulo, beyti kebabı, meyhane pilavı, mevsim salata ve kazandibi lezzetlerini hazırladı.

        Günün sonunda diğer yarışmacılardan aldığı puanları öğrenen Cansu Hanım; Elvan Hanım'dan 3 puan, Emrah Bey'den 4 puan, Aysel Hanım'dan 6 puan, Turgay Bey'den ise 8 puan aldı.

        EMRAH BEY KAÇ PUAN ALDI?

        Pazartesi gününün yarışmacısı Emrah Bey oldu. Diğer yarışmacıları evinde ağırlayan Emrah Bey'in menüsünde; İtalyan çorbası minestrone, ıspanaklı el açması börek ve falatel, ananas ve pancarlı bonfile, soya soslu pirinç pilavı, maydanoz salatası ve beyaz çikolatalı pasta gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında herkesten aldığı puanı öğrenen Emrah Bey; Elvan ve Aysel Hanım'dan 6'şar puan alırken, Turgay Bey ve Cansu Hanım'dan 5'er puan aldı.

        ELVAN HANIM KAÇ PUAN ALDI?

        Salı gününün yarışmacısı Elvan Hanım oldu. Elvan Hanım'ın menüsünde; yoğurtlu acuka, köz salata, pancarlı kısır, pırasa kayganası, elma strudel, sebze çorbası, zeytinyağlı portakallı kereviz, zeytinyağlı biber dolma, lahana diblesi, mantarlı fajita yanında avokado sos, salsa sos, beyaz sos ve peynir soslu tagliatelle makarna, Alman pastası gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında tüm konuklarından aldığı puanı açık oylama ile öğrenen Elvan Hanım; Turgay Bey'den 1 puan, Emrah Bey ve Cansu Hanım'dan 2'şer puan, Aysel Hanım'dan ise 4 puan aldı.
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        Haberler Televizyon 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?
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