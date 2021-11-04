Esra Erol’da akılalmaz olay! “Kocam akrabası Emine ile bizim evde yaşıyor” dedi çocuklarını üvey anne şiddetinden kurtarmak istedi

25, 22, 18 ve 14 yaşlarında 4 çocuğu olan Emine Balcı, Esra Erol'da programına başvurarak 2016 yılından beri eşi Celal Balcı ile boşanma sürecinde yaşadıklarından bahsetti.
4 aydır kayınvalidesinin yanında yaşadığını belirten Emine Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Kocam beni evden kovdu, akrabası ile bizim evde yaşamaya başladı.
Sonra beni kayınvalidem aradı, 'Oğlumun beraber yaşadığı kişi çocuklara şiddet uyguluyor. Ben yaşlandım, kimse beni dinlemiyor. Gel oğlunu kurtar' dedi. 14 yaşındaki oğlum için kayınvalidemin yanına taşındım" dedi.
Çocuklarının üvey annelerinden şiddet gördüklerini söyleyen Emine Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim dört yıldır Emine Hancı ile benim evimde yaşıyor. Hala beraberler ve bana kadın 'bizden uzak dur' diye mesaj atıyor. Benim eşime dönmemden korkuyor sanırım ve bu yüzden çocuklarıma saldırıyor.