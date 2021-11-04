Esra Erol’da akılalmaz olay! “Kocam akrabası Emine ile bizim evde yaşıyor” dedi çocuklarını üvey anne şiddetinden kurtarmak istedi

Sadece oğluma değil, üç kızıma da yapmadığını bırakmadı. Çocuklarımı döve döve sokağa attı, başka bir eve yolladı. Ben Trabzon'daydım, kızım 'Anne gel, biz burada çok kötüyüz' diye beni aradı. 3 ay o kadınla altlı üstlü oturdum"