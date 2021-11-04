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    • 04.11.2021 19:38
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    • 04.11.2021 19:55
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! “Kocam akrabası Emine ile bizim evde yaşıyor” dedi çocuklarını üvey anne şiddetinden kurtarmak istedi

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Emine Hanım’ın anlattıkları damga vurdu. Programa başvuran Emine Balcı, 23 yıllık eşi Celal Balcı ile boşanma aşamasında olduğunu belirterek “Kocam akrabası Emine Hancı ile bizim evde yaşıyor, ben kayınvalidemde kalıyorum” dedi. Çocuklarının üvey annelerinden şiddet gördüğünü dile getiren Emine Hanım’ın Esra Erol’dan yardım istedi. Olayın detayları ise izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da akılalmaz olay!

    25, 22, 18 ve 14 yaşlarında 4 çocuğu olan Emine Balcı, Esra Erol'da programına başvurarak 2016 yılından beri eşi Celal Balcı ile boşanma sürecinde yaşadıklarından bahsetti.

    4 aydır kayınvalidesinin yanında yaşadığını belirten Emine Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Kocam beni evden kovdu, akrabası ile bizim evde yaşamaya başladı.

    Sonra beni kayınvalidem aradı, 'Oğlumun beraber yaşadığı kişi çocuklara şiddet uyguluyor. Ben yaşlandım, kimse beni dinlemiyor. Gel oğlunu kurtar' dedi. 14 yaşındaki oğlum için kayınvalidemin yanına taşındım" dedi.

    Çocuklarının üvey annelerinden şiddet gördüklerini söyleyen Emine Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim dört yıldır Emine Hancı ile benim evimde yaşıyor. Hala beraberler ve bana kadın 'bizden uzak dur' diye mesaj atıyor. Benim eşime dönmemden korkuyor sanırım ve bu yüzden çocuklarıma saldırıyor.

        Sadece oğluma değil, üç kızıma da yapmadığını bırakmadı. Çocuklarımı döve döve sokağa attı, başka bir eve yolladı. Ben Trabzon'daydım, kızım 'Anne gel, biz burada çok kötüyüz' diye beni aradı. 3 ay o kadınla altlı üstlü oturdum"

        BOŞANMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI!
        Eşinin kendisinden boşanmama nedenini ise şöyle anlattı: "Bunu bana komşular, polisler, hakimler sordu.

        Ben boşanma davası açında zaten bu kadınla dini nikah kıydı. Mal varlığını bölüşmemek için benimle de boşanmıyor"
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