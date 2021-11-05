Gelinim Mutfakta bu hafta kim kazandı, kim birinci oldu? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte puan durumu!

5 Kasım 2021 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Vatandaşlar Gelinim Mutfakta bu hafta kim kazandı, kim birinci oldu? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışmasında bu hafta finale gelindi. Her hafta Cuma günü bir yarışmacı eleniyor. Yeni haftada ise elenen yarışmacının yerine yeni bir isim geliyor. İşte bu hatfa altını kazanan gelinler ve yarışmadan elenen o isim...
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da bugün bir yarışmacı günün birincisi bir yarışmacı da haftanın birincisi seçilecek. Yarışma programının son dakikalarında kazanan yarışmacıların ismi açıklanacak. O yarışmacılar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda edecek yarışmacının ismi henüz belli olmadı. Puan durumu netleştiğinde elenen yarışmacı da açıklanacak.
GELİNİM MUTFAKTA'YI GELECEK HAFTA KİM SUNACAK?
Fenomen yarışmayı gelecek hafta Nursel Ergin sunacak. Ondan sonraki hafta ise ünlü türkücü Alişan'ın sunucu olacağı iddia ediliyor. Ancak kanaldan ve ya Alişan'dan henüz bir açıklama gelmedi.