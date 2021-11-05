Gelinim Mutfakta bu hafta kim kazandı, kim birinci oldu? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda edecek yarışmacının ismi henüz belli olmadı. Puan durumu netleştiğinde elenen yarışmacı da açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA'YI GELECEK HAFTA KİM SUNACAK?

Fenomen yarışmayı gelecek hafta Nursel Ergin sunacak. Ondan sonraki hafta ise ünlü türkücü Alişan'ın sunucu olacağı iddia ediliyor. Ancak kanaldan ve ya Alişan'dan henüz bir açıklama gelmedi.