Suzan bombayı patlattı intikamı acı oldu! Kardeşlerim 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu zarfın sürprizine hazır mısın Akif?

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim'in 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan yeni bölüm fragmanına Ahu Yağtu'nun canlandırdığı Suzan karakterinin Akif'ten aldığı intikam damga vurdu.
Yayınlanan fragmanın ardından Kardeşlerim 27. bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim 27. bölümden ipuçları...
27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır.
Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler.