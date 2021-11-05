Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.11.2021 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 18:51
    ABONE OL

    Suzan bombayı patlattı intikamı acı oldu! Kardeşlerim 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu zarfın sürprizine hazır mısın Akif?

    Suzan bombayı patlattı intikamı acı oldu! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim’in yeni bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. Ahu Yağtu’nun canlandırdığı Suzan karakterinin Akif’ten aldığı intikam ise fragmana damga vurdu. İşte atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 27. bölüm 2. fragmanı...

    Suzan bombayı patlattı intikamı acı oldu!

    Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim'in 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan yeni bölüm fragmanına Ahu Yağtu'nun canlandırdığı Suzan karakterinin Akif'ten aldığı intikam damga vurdu.

    Yayınlanan fragmanın ardından Kardeşlerim 27. bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim 27. bölümden ipuçları...

    27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır.

    Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler.

        Şengül bir dalgınlık kurbanı olarak başını derde sokup, çaresizce Orhan'dan yardım ister.

        Bu yardım bir sürü yüzleşmeye sebep olurken, Ömer, kendisine ve ailesine yönlendirilen büyük tehditten henüz habersizdir.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Televizyon Suzan bombayı patlattı intikamı acı oldu! Kardeşlerim 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu zarfın sürprizine hazır mısın Akif?
            SON DAKİKA